Réveillon no Rio tem ocupação hoteleira média superior a 90%

Melhor desempenho foi registrado na região de Copacabana/Leme (95,59%)
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/01/2026 - 14:40
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 01/01/2026 - Vista do Cristo Redentor durante queima de fogos na virada do ano novo do réveillon em Copacabana. Foto: Fernando Maia/Prefeitura do Rio
© Fernando Maia/Prefeitura do Rio

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (2) pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) revela que a ocupação hoteleira média na cidade, no período do réveillon, ficou em 90,58%. O melhor desempenho foi registrado pela região de Copacabana/Leme que teve ocupação de 95,59%, seguido Ipanema/Leblon (92,71%), Barra/Recreio/São Conrado (89,67%), Flamengo/Botafogo (88,02%) e Centro (85,83%).

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, destacou a presença maciça de turistas estrangeiros, em especial de países do Mercosul, além de norte-americanos, europeus e canadenses. “Foi uma festa muito especial, apontada pelo Guinness Book como o maior réveillon do mundo”, afirmou Lopes.

Lopes destacou que o réveillon no Rio teve muito calor, o que lotou as praias cariocas.

“A virada de 2026 reuniu mais de 5,1 milhões de pessoas, entre cariocas e turistas, em 13 palcos espalhados pela cidade, destacando também a Barra e Recreio, onde tivemos queimas de fogos em 12 pontos. Na Praia de Copacabana, 2,6 milhões de pessoas presenciaram um show com 1,2 mil drones e mais fogos de artifício, disparados de um maior número de balsas – 19 no total.”

A expectativa do sindicato é que os turistas estrangeiros retornem ao Rio futuramente. “A presença deles é fundamental para o crescimento do nosso turismo, até porque esse perfil de visitante fica mais tempo e gasta mais, injetando recursos na economia do Rio de Janeiro", disse Lopes.

"Esse bom desempenho também foi estimulado pelo fato de o réveillon ter caído em uma quarta-feira, pois muita gente acabou emendando o feriado, pois o Rio ainda está lotado. Com inovações a cada réveillon, mantemos o nosso destino sempre em movimento, atual, atrativo e competitivo”, concluiu o presidente do HotéisRIO.

Edição:
Juliana Andrade
Réveillon Rio de Janeiro turismo
