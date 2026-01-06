logo ebc
Rio: após apagão, Leme e Copacabana têm energia elétrica restabelecida

Light manteve geradores funcionando na região por tempo indeterminado
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/01/2026 - 19:15
Rio de Janeiro

A energia elétrica foi restabelecida nesta terça-feira (6) nos bairros Leme e Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, depois que um apagão no final da tarde do último sábado (3) deixou a região às escuras. O serviço também foi interrompido para os moradores das comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira.

De acordo com a concessionária Light, responsável pelo fornecimento de energia, o problema ocorreu por sobrecarga no sistema, depois de um furto de cabos da rede subterrânea. A companhia informou que para recomposição da rede foram mobilizados cerca de 100 profissionais, atuando 24 horas por dia. Para reduzir os impactos sofridos pela população, a empresa instalou 62 geradores de energia nos bairros afetados.

O superintendente da Light, Bruno Rodrigues, disse que os geradores servem de suporte para que as equipes trabalhem com segurança sem desligar os circuitos por muito tempo. "Sem eles, o impacto para os clientes teria sido muito maior”, defendeu. Os geradores ainda vão ficar funcionando por algum tempo, como medida preventiva. A concessionária não informou quando será feita a retirada dos equipamentos.

Justiça

O serviço foi retomado após a Justiça determinar, noite desta segunda-feira (5), o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica com previsão de multa diária de R$ 200 mil, com limite inicial de R$ 1 milhão, para caso de descumprimento.

A medida foi concedida em Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

A concessionária disse que está à disposição dos moradores, atendendo pedidos de ressarcimentos de prejuízos causados pela falta de energia pelo portal de serviços agenciavirtual.light.com.br, pelo telefone 0800 021 0196 e também pela agência móvel no Leme,  na Praça Almirante Júlio de Noronha, das 9h30 às 17h, além da agência comercial em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, 96, loja A.

Leme Copacabana Rio de Janeiro Light falta de energia
