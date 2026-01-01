logo ebc
Rio: áreas de instabilidade podem provocar chuva e temperatura elevada

Máxima prevista é de 37 °C
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/01/2026 - 13:31
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas cuidam da hidratação em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O tempo no primeiro dia de 2026 na cidade do Rio de Janeiro será influenciado por áreas de instabilidade associadas ao calor e umidade. Conforme o Sistema Alerta Rio, nesta quinta-feira (1º), a capital terá céu parcialmente nublado com previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde/noite. As temperaturas permanecerão estáveis e ainda elevadas, com máxima prevista de 37 °C. Os ventos vão variar entre fracos a moderados.

Desde as 15h50 do dia 24 de dezembro de 2025 a capital fluminense continua no terceiro nível do Protocolo de Calor (Calor 3). Esse patamar é atingido quando há registro de índices entre 36 ºC e 40 ºC com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Para a sexta-feira (2), há previsão de nebulosidade variada e pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. Os ventos continuarão fracos a moderados.

Já no sábado (3), a influência de áreas de instabilidade em conjunto com a passagem de uma frente fria no oceano vai deixar o céu nublado com previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Os ventos ainda serão fracos a moderados.

A previsão é de chuva fraca a moderada ao longo do dia no domingo (4) e chuva fraca a ocasionalmente moderada a qualquer momento de segunda-feira (5). Os ventos estarão moderados. De acordo com o o Sistema Alerta Rio, nos dois dias a nebulosidade estará variada com predomínio de céu nublado.

Para os dias de calor, a prefeitura do Rio recomenda que a população beba água, use roupas leves, tome banho frio, mantenha os ambientes arejados, faça refeições leves, use protetor solar e evite exercícios físicos ao ar livre entre as 10h e as 16h.

Edição:
Juliana Andrade
