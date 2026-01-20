logo ebc
Rio de Janeiro comemora hoje padroeiro com missas e procissão

Às 16h haverá procissão saindo da Basílica da Tijuca
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 07:32
Rio de Janeiro
Rio de janeiro (RJ), 16/01/2026 - Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor. Foto: Guilherme Silva/Santuário Cristo Redentor
© Guilherme Silva/Santuário Cristo Redentor

Nesta terça-feira (20), a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro estará em festa comemorando seu padroeiro São Sebastião com missas e procissão. A primeira delas será rezada pelo cardeal Dom Orani João Tempesta na Basílica Santuário de São Sebastião, na Tijuca, zona norte do Rio, às 10h.

À tarde, a partir das 16h, haverá a Procissão Arquidiocesana saindo da Basílica, na Tijuca, até a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Chile, região central do Rio.

O percurso de cerca de cinco quilômetros foi reconhecido como patrimônio cultural da cidade em 2014. Ao final do trajeto, será apresentado na Avenida Chile o Auto de São Sebastião 2026, celebrando a vida e a fé no padroeiro, seguido de missa solene na catedral.

Padroeiro

O Rio de Janeiro foi fundado por Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral Mem de Sá, no dia 1º de março de 1565, na entrada da Baía de Guanabara, entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar. A cidade recebeu o nome em homenagem ao Rei menino D. Sebastião de Portugal, e a seu padroeiro, São Sebastião.

Mas foi no dia 20 de janeiro de 1567, quando os portugueses expulsaram os franceses que haviam se instalado na região em 1555, que a data passou a celebrar o santo como padroeiro da cidade do Rio. Isso ocorreu porque, segundo a lenda, São Sebastião foi visto com uma espada na mão, entre os portugueses, mamelucos e índios, lutando contra os invasores na batalha final de Uruçumirim.

O santo

Um dos mártires romanos dos primeiros séculos da Igreja Cristã, o menino Sebastião nasceu em Narbona, na França, no ano de 256 da era cristã. Ainda jovem, mudou-se com a família para Milão, na Itália, cidade de sua mãe.

Alistou-se no exército de Roma e acabou conquistando o posto de comandante da guarda do imperador Diocleciano. Secretamente, porém, Sebastião converteu-se ao cristianismo. Fazia visitas frequentes aos cristãos presos que aguardavam para serem levados para o Coliseu, onde morreriam devorados por leões ou em lutas com gladiadores. Ele animava e consolava os presos, fazendo-os acreditarem que seriam salvos após a morte, segundo os princípios do cristianismo.

A fama de benfeitor dos cristãos chegou ao conhecimento do imperador que tentou fazer com que ele renunciasse à sua fé. Não conseguindo seu intento, Diocleciano condenou-o à morte. Seu corpo foi amarrado a uma árvore e alvejado por flechas. Os soldados que o supliciaram deixaram-no aparentemente morto.

Sebastião foi resgatado por algumas mulheres que trataram dele até que se restabelecesse. Porém, tão logo se recuperou, o jovem voltou à presença do imperador pedindo que parasse de perseguir e matar os cristãos. Diocleciano ordenou que ele fosse açoitado até a morte, o que aconteceu no ano de 287 da Era Cristã. Seu corpo foi sepultado próximo das catacumbas dos apóstolos.

O culto a São Sebastião foi iniciado no século 4, quando o imperador Constantino, convertido ao cristianismo, mandou construir a Basílica de São Sebastião, na Via Appia, para abrigar o corpo do santo.

Nessa época, conta-se que Roma estava assolada pela peste, mas, a partir do translado das relíquias de Sebastião, a epidemia desapareceu. Ele é apontado como santo padroeiro contra a peste, a fome, a guerra e, mais recentemente, passou a ser considerado um ícone por comunidades LGBTQIA+ [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersexo, Assexuais] por sua resistência e beleza.

Oxóssi

Além de objeto de devoção de católicos portugueses e brasileiros, São Sebastião foi identificado no sincretismo religioso dos rituais afro-brasileiros, que equipara orixás a santos católicos como o orixá Oxóssi. Orixá das matas, da caça, da fartura e do conhecimento. Oxóssi é também a divindade associada aos espíritos dos caboclos, ancestrais indígenas que trabalham na linha de frente da cura e da orientação.

Outro fato que une Sebastião e Oxóssi é que ambos eram guerreiros, ligados à natureza e ao uso da flecha, e celebrados no mesmo dia 20 de janeiro. Assim como São Sebastião foi martirizado por flechas, a flecha de Oxóssi simboliza a mira certeira, a capacidade de alcançar objetivos e a proteção contra males.

Rio de Janeiro São Sebastião festejos
