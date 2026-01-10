logo ebc
Rio de Janeiro pode chegar a 39ºC no domingo

Temperaturas altas também afetam cidades do interior
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/01/2026 - 22:03
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
A previsão é de que as temperaturas cheguem aos 39ºC na cidade do Rio de Janeiro no domingo (11), conforme alertam as autoridades estaduais. 

A cidade atingiu nesta sexta-feira (9) o segundo nível do Protocolo de Calor (CALOR 2) às 9h45. O Calor 2 é o segundo de cinco níveis de calor, e caracteriza-se por temperatura acima de 36°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais. 

Com a previsão de altas temperaturas, sete municípios entraram em nível de alerta severo: Belford Roxo, Japeri, Marica, Piraí, Queimados, São Gonçalo, Seropédica, Nova Iguaçu, Guapimirim e Itaguaí.

A previsão é que a capital entre na lista a partir de segunda-feira (12).  

“É preciso manter uma boa hidratação ao longo do dia, usar roupas claras e leves e evitar a exposição direta ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h. Quando for inevitável sair nesse período, é importante utilizar proteção solar, como bonés, chapéus e óculos escuros”, alerta a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

São Paulo-SP, 09/01/2024, Forte chuva atingiu a capital paulista na tarde desta terça-feira. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Frente fria e chuvas devem atingir São Paulo no fim de semana
Carolina Pimentel
