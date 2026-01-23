logo ebc
Rioprevidência nega irregularidades em transações com o Master

Instituição teria aplicado R$ 970 milhões no banco
Isabela Vieira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/01/2026 - 13:43
Rio de Janeiro

A Rioprevidência informou nesta sexta-feira (23) que o investimento no Banco Master está em fase de quitação, "com a retenção de valores decorrentes dos empréstimos consignados, que seriam repassados ao banco". Esclareceu ainda que os pagamentos ocorrem normalmente.

Na manhã desta sexta-feira a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Barco de Papel, no Rio de Janeiro, que investiga suspeitas de operações financeiras irregulares entre o Banco Master e a Rioprevidência.

De acordo com a polícia, o fundo de previdência do estado, que paga a aposentadoria dos servidores públicos do Rio de Janeiro, teria aplicado R$ 970 milhões no banco de Daniel Vorcaro, entre novembro de 2023 e julho de 2024.

A Rioprevidência nega qualquer irregularidade. Em nota, informa que os investimentos de R$ 970 milhões estão resguardados por uma decisão judicial, de dezembro de 2025, que determinou a retenção do dinheiro acrescido de juros e correção monetária em benefício da instituição.

"O investimento já está sendo quitado com a retenção de valores decorrentes dos empréstimos consignados, que seriam repassados ao Master", diz a nota. 

"Importante ressaltar que, com isso, os recursos estão à disposição do caixa previdenciário e o investimento será liquidado em cerca de dois anos", acrescenta o comunicado.

O Banco Master, investigado na transação, é suspeito de inflar artificialmente seu balanço e não ter como honrar dívidas. Investigado pela Polícia Federal, a instituição financeira é suspeita de ter desviado R$ 11,5 bilhões, de acordo com o Banco Central e relatórios policiais.

O Master foi liquidado pelo BC e as investigações estão em andamento.

Edição:
Fernando Fraga
Banco Mastar Rioprevidência
