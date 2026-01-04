RJ: praias seguem com ressaca e banhistas devem evitar entrar no mar

O clima para o Rio de Janeiro neste domingo (4) segue predominantemente nublado, com previsão de chuva fraca e isolada no período da manhã e pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite.

Os ventos devem ser moderados, com as temperaturas em queda. A máxima prevista é de 29 graus Celsius (°C) e a mínima 20°C – o que representa uma queda de 8°C em relação à mínima do dia anterior.

O mar está de ressaca com ondas que podem atingir até 3 metros de altura. Somente neste sábado (3), os salva-vidas do Grupamento Marítimo realizaram 320 salvamentos no litoral fluminense.

Somente na praia de Copacabana os guarda-vidas realizaram 137 socorros, apesar da sinalização com bandeira vermelha, indicando banho proibido. Na praia da Barra da Tijuca, foram 82 resgates no mar.

Os guarda-vidas procuram pelo quarto dia seguido por um jovem de 14 anos, que veio de Campinas, no interior de São Paulo, com a família passar o réveillon no Rio. Ele foi arrastado por uma onda e desapareceu no mar na altura do posto 2, em Copacabana. A procura conta com um helicóptero, drones, mergulhadores e sonares.

O alerta de ressaca do mar emitido pela Marinha do Brasil é válido até as 6h de segunda-feira (5).

Recomendações:

não entre no mar – a principal orientação é evitar o banho e esportes aquáticos durante o alerta de ressaca;

siga as orientações dos guarda-vidas – respeite a sinalização com bandeiras vermelhas que indicam áreas perigosas;

fique longe de pedras e costões – essas áreas concentram correntes fortes e ondas perigosas;

evite mirantes e orlas – ondas podem atingir locais mais altos e surpreender as pessoas;

cuidado redobrado com crianças – mantenha-as longe da água e vigie-as constantemente;

chame ajuda – se vir alguém em afogamento, ligue para 193 ou 199 imediatamente.