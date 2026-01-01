logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Regras para ciclomotores começam a valer nesta quinta; saiba mais

Infratores sujeitos à multa, pontuação na CNH e apreensão do veículo
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/01/2026 - 17:10
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

As novas regras sobre o trânsito de ciclomotores em via pública começaram a valer nesta quinta-feira (1º).  As exigências do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) valem para todo o Brasil. São elas: a necessidade do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), emplacamento e licenciamento anual do veículo e a habilitação do condutor.

Os ciclomotores são os veículos de duas ou três rodas com motor de combustão interna de até 50 cilindradas (popularmente chamadas de cinquentinhas) ou com motor elétrico com potência máxima de 4 quilowatts (kW) e com velocidade de fabricação limitada a 50 quilômetros/hora (km/h).

Os veículos que ultrapassam esses limites (cilindrada, potência ou velocidade) são classificados como motocicletas, motonetas ou triciclos e já têm as respectivas regras definidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Registro, emplacamento e licenciamento

Os ciclomotores devem ser registrados e licenciados, conforme os artigos 13 e 14 da resolução.

  • veículos novos: devem sair da loja com nota fiscal e o pré-cadastro no Renavan feito pelo fabricante ou importador.
  • veículos antigos (fabricados ou importados antes da resolução): o ciclomotor pode não ter o número de chassi ou VIN (sigla em inglês de Vehicle Identification Number), o código de 17 caracteres que serve como a identidade única do veículo, com informações sobre sua fabricação, modelo e ano.

Neste caso de não possuir registro original, será necessário obter o Certificado de Segurança Veicular (CSV), gravar o número de chassi (VIN), levar a nota fiscal do bem e o documento de identidade do condutor.

O CSV é emitido após inspeção veicular realizada por Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

O Código de Trânsito (CTB) exige que o condutor de ciclomotor tenha a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A, documento mais abrangente que autoriza o cidadão habilitado a conduzir veículos motorizados de duas ou três rodas, de quaisquer cilindradas.

Equipamentos obrigatórios

O uso de capacete é obrigatório tanto para o condutor quanto para o passageiro de ciclomotores.

Estes veículos devem ser dotados dos equipamentos obrigatórios estabelecidos no Código de Trânsito (CTB) e pelo Contran. Entre eles:

  • dispositivo limitador eletrônico de velocidade;
  • campainha;
  • sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais;
  • espelho retrovisor do lado esquerdo; e
  • pneus em condições mínimas de segurança

Regras de circulação

Pelas regras para andar com um ciclomotor em vias públicas:

  • é proibido circular em ciclovias ou calçadas. Os ciclomotores devem se deslocar na rua, preferencialmente no centro da faixa da direita.
  • é proibido circular em vias de trânsito rápido: não podem circular em vias sem cruzamentos diretos ou semáforos, a menos que haja acostamento ou faixas de rolamento próprias.

Penalidades

De acordo com a Resolução Nº 996/2023, dirigir um ciclomotor sem habilitação ou sem registro, a licença do veículo constitui infração gravíssima, sob a pena de multa de R$ 293,47; sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH); além da retenção do ciclomotor pelas autoridades e recolhimento do veículo até o pátio do Detran.

Relacionadas
Rio de Janeiro - O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) revela 40% das cirurgias da área de trauma são feitos em motociclistas acidentados
Saiba como registrar veículo ciclomotor; prazo vai até quarta-feira
RIO DE JANEIRO (RJ), 10/07/2023 – Circulação de ciclomotor no centro do Rio de Janeiro Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Definir locais de circulação de ciclomotores caberá a cidades
Bicicletas Elétricas terão regulamentação. Foto: Pixabay
Circulação de bicicletas elétricas é regulamentada
Edição:
Aécio Amado
ciclomotores Detran bicicletas elétricas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 01/01/2026 - Pessoas durante queima de fogos na virada do ano novo do réveillon em Copacabana. Foto: Fernando Maia/Prefeitura do Rio
Geral Comlurb recolhe 1,2 toneladas de lixo das praias do Rio no réveillon
qui, 01/01/2026 - 18:01
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Regras para ciclomotores começam a valer nesta quinta; saiba mais
qui, 01/01/2026 - 17:10
Pessoas exibem cartazes pró-trans após uma audiência em processo judicial que envolve vários Estados, em Seattle 28/02/2025 REUTERS/David Ryder
Internacional Ação contesta política de Trump sobre cuidados de afirmação de gênero
qui, 01/01/2026 - 17:01
Técnico Enzo Maresca 20/12/2025 REUTERS/Scott Heppell
Esportes Chelsea demite Enzo Maresca, técnico campeão do Mundial de Clubes 2025
qui, 01/01/2026 - 16:35
Rio de Janeiro(RJ), 31/12/2024 - Praia cheia com palcos montados na areia da Praia de Copacabana no último dia do ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Ressaca leva bombeiros a realizarem 547 salvamentos nas praias do Rio
qui, 01/01/2026 - 16:31
Rio de Janeiro (RJ), 01/01/2026 - Pessoas durante queima de fogos na virada do ano novo do réveillon em Copacabana. Foto: Fábio Motta/Prefeitura do Rio
Saúde Perseverança e moderação: segredos para cumprir metas no novo ano
qui, 01/01/2026 - 15:39
Ver mais seta para baixo