logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Segunda de céu claro, sol e sensação de calor na capital paulista

CGE prevê pancadas de chuvas entre o fim da tarde e início da noite
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/01/2026 - 14:38
São Paulo
A Estação da Luz é uma das mais importantes estações ferroviárias da cidade de São Paulo, projeto foi feito por Charles Henry Driver, um arquiteto britânico conhecido por projetos em estações ferroviárias.
© Governo do Estado de São Paulo

A manhã desta segunda-feira (12) terminou com céu claro, sol e sensação de calor na capital paulista, com os termômetros marcando 31,3 graus Celsius (°C), de acordo com CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo). As máximas devem chegar aos 33°C.

A umidade relativa do ar oscila em torno de 40% e pode marcar até 33% nas próximas horas. A cidade está em estado de atenção para altas temperaturas desde sexta-feira (9) devido à previsão para os próximos dias.

Apesar do período da manhã e o começo da tarde sem chuva na cidade, os meteorologistas do CGE explicam que o calor e a chegada da brisa marítima devem provocar pancadas de chuvas, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite.

“Há condições para pontos passageiros variando de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores”.

Janeiro

Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que janeiro acumulou até o momento 51,6 milímetros (mm) de chuva, o que corresponde a aproximadamente 20,1% dos 256,4mm esperados para o mês.

Segundo as previsões, a semana segue com sol, calor e pancadas de chuva no final das tardes. Na terça-feira (13) o sol continua com temperaturas em elevação e variação de temperatura entre 21°C e 31°C, enquanto os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 40%.

“No final da tarde a nebulosidade aumenta e retornam as condições para pancadas de chuva de até forte intensidade, com elevado potencial para formação de alagamentos e queda de árvores”.

Na quarta-feira (14), o sol aparece entre nuvens e mantém o tempo abafado, com as mínimas variando entre 21°C e máximas que podem superar os 29°C.

Entre o fim da tarde e o início da noite, a nebulosidade e a chegada da brisa marítima provocam chuvas na forma de pancadas, pontos de forte intensidade e elevado risco para formação de alagamentos e queda de árvores.

Relacionadas
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Tempestades por passagem de ciclone ainda ameaçam três estados
Fachada do instituto nacional de meteorologia (INMET), em Brasília.
Inmet alerta para calor extremo e tempestades nos últimos dias de 2025
Edição:
Aécio Amado
CGE São Paulo Previsão do Tempo Pancadas de Chuvas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 01/02/2025 – O Bloco Carrossel de emoções abre os desfiles de carnaval dos megablocos no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Suvaco do Cristo se despede do carnaval após 40 anos de desfile
seg, 12/01/2026 - 14:42
Rio de Janeiro (RJ) 30/04/2024 – Trabalhadores usam ônibus em deslocamento na volta para casa, na região da Central do Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Livro apresenta contrastes do Rio ao examinar linha de ônibus 474
seg, 12/01/2026 - 14:41
A Estação da Luz é uma das mais importantes estações ferroviárias da cidade de São Paulo, projeto foi feito por Charles Henry Driver, um arquiteto britânico conhecido por projetos em estações ferroviárias.
Geral Segunda de céu claro, sol e sensação de calor na capital paulista
seg, 12/01/2026 - 14:38
Tehran, 12/01/2026 - Ato pró-governo no Irã. Foto: Fars News Agency/Divulgação
Internacional Atos pró-regime no Irã criticam distúrbios e interferência estrangeira
seg, 12/01/2026 - 14:27
A presidente do México, Claudia Sheinbaum 3 de novembro de 2025 REUTERS/Henry Romero
Internacional Presidente do México descarta invasão dos Estados Unidos
seg, 12/01/2026 - 14:21
Brasília (DF) 17/08/2023 Depoimento do Hacker, Walter Delgatti Neto, na CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza progressão de Delgatti para o regime semiaberto
seg, 12/01/2026 - 13:21
Ver mais seta para baixo