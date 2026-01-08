logo ebc
Sistema Guandu apresenta redução na capacidade de abastecimento

Diminuição vai afetar município do Rio e cidades da Baixada Fluminense
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 07:42
 - Atualizado em 08/01/2026 - 07:42
Rio de Janeiro
Fachada da Estação de Tratamento de Água Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A concessionária Águas do Rio informa que o Sistema Guandu, operado pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), apresenta redução significativa de capacidade. A companhia ainda não divulgou o prazo de normalização. 

A diminuição na produção de água vai impactar o abastecimento do município do Rio de Janeiro e de cidades da Baixada Fluminense, como Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti.

Diante do cenário, a Águas do Rio orienta os moradores a adiar atividades de alto consumo de água até a normalização do sistema.

 O Guandu atende mais de 9 milhões de pessoas e é responsável por 80% do abastecimento de água potável da região metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.

Edição:
Graça Adjuto
sistema guandu rio Redução Abastecimento
