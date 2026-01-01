logo ebc
Sorteadas as seis dezenas da Mega da Virada: 09-13- 21-32-33-59

Prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão
Agência Brasil
Publicado em 01/01/2026 - 11:08
Brasília
Brasília, DF 31/12/2025 - A Mega-Sena da Virada será sorteada nesta quarta-feira (31) à noite, em São Paulo. O concurso pagará um prêmio estimado de R$ 1 bilhão aos acertadores das seis dezenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Loterias Caixa sorteou na manhã desta quinta-feira (1º) os seis números da Mega da Virada, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio oficial é recorde, R$1,09 bilhão.

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 09-13-21-32-33 e 59.   

*Matéria será ampliada em instantes

Edição:
Aécio Amado
Loterias Caixa Mega da Virda.
