Sorteadas as seis dezenas da Mega da Virada: 09-13- 21-32-33-59

Loterias Caixa sorteou na manhã desta quinta-feira (1º) os seis números da Mega da Virada, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio oficial é recorde, R$1,09 bilhão.

Foram sorteadas as seguintes dezenas: 09-13-21-32-33 e 59.

*Matéria será ampliada em instantes