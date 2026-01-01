Geral
Sorteadas as seis dezenas da Mega da Virada: 09-13- 21-32-33-59
Prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão
Agência Brasil
Publicado em 01/01/2026 - 11:08
Brasília
Versão em áudio
Loterias Caixa sorteou na manhã desta quinta-feira (1º) os seis números da Mega da Virada, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio oficial é recorde, R$1,09 bilhão.
Foram sorteadas as seguintes dezenas: 09-13-21-32-33 e 59.
