SP: chegada de frente fria amplia nível de alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil de São Paulo instalará Gabinete de Crise para acompanhar os desdobramentos das chuvas nesta segunda-feira (19). O objetivo, informam, é otimizar recursos e diminuir o tempo de resposta no apoio aos municípios. O estado já teve 11 mortes confirmadas desde o início de dezembro em consequência das chuvas.

Segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região de São José dos Campos e do litoral norte paulista tem potencial para chuvas intensas, com acumulados de mais de 50 milímetros (mm), mesmo patamar que levou a enchentes na região na semana passada. O alerta se estende até a capital paulista, onde dois carros foram arrastados para um dos rios que alimentam o Pinheiros, na zona sul da cidade. Em um dos veículos havia duas pessoas, um casal de idosos. O homem, Marcos da Mata Ribeiro foi encontrado morto na sexta-feira. Sua esposa, Maria Deusdete da Mata Ribeiro, está desaparecida.

As regiões norte e noroeste do estado, abrangendo São José do Rio Preto, Franca e cidades próximas, têm alerta de tempestades, com possibilidade de queda de granizo, chuva e ventos intensos. O alerta se estende a toda a faixa oeste de Minas Gerais e recomenda evitar o trânsito durante as chuvas.

Nesse domingo, a cidade de Corumbataí foi atingida, com bloqueio parcial da Rodovia Washington Luís durante a madrugada desta segunda-feira, após a queda de um talude. A pista foi liberada por volta das 10h30 da manhã de hoje. A cidade de Analândia, também na região central do estado, teve registro de 79mm de chuva, com deslizamento de terra e enxurrada. Dois veículos, um deles um trator de pequeno porte, foram arrastados pelas águas, sem feridos.