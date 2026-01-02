SP: duas pessoas ficam feridas após árvore cair no Parque Ibirapuera

Algumas regiões da capital paulista sofreram com ventanias nesta sexta

Duas pessoas ficaram feridas após uma árvore de grande porte cair sobre elas no Parque Ibirapuera, na capital paulista. Uma das vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, é uma mulher de 57 anos que sofreu um traumatismo cranioencefálico e uma lesão no ombro. Ela foi socorrida ao Hospital São Paulo, e seu estado de saúde ainda não foi informado. Até este momento, não foram divulgadas informações sobre a outra vítima.

O caso ocorreu por volta das 17h desta sexta-feira (2), próximo ao Portão 3 do parque, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Procurada pela Agência Brasil, a Urbia, concessionária do parque, informou que está "averiguando a situação" e que terá "uma resposta oficial em breve".

Algumas regiões da capital paulista sofreram com ventanias na tarde de hoje. A maior rajada de vento registrada na cidade de São Paulo foi de 47 quilômetros por hora (km/h), na Estação Meteorológica de Interlagos.

A Defesa Civil estadual informou que, segundo a Escala de Beaufort, que é usada pela meteorologia para medir a velocidade dos ventos, seria preciso uma velocidade de 63 km/h ou acima disso para que uma árvore fosse derrubada.