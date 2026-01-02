logo ebc
SP: duas pessoas ficam feridas após árvore cair no Parque Ibirapuera

Algumas regiões da capital paulista sofreram com ventanias nesta sexta
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/01/2026 - 19:35
São Paulo

Duas pessoas ficaram feridas após uma árvore de grande porte cair sobre elas no Parque Ibirapuera, na capital paulista. Uma das vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, é uma mulher de 57 anos que sofreu um traumatismo cranioencefálico e uma lesão no ombro. Ela foi socorrida ao Hospital São Paulo, e seu estado de saúde ainda não foi informado. Até este momento, não foram divulgadas informações sobre a outra vítima.

O caso ocorreu por volta das 17h desta sexta-feira (2), próximo ao Portão 3 do parque, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Procurada pela Agência Brasil, a Urbia, concessionária do parque, informou que está "averiguando a situação" e que terá "uma resposta oficial em breve".

Algumas regiões da capital paulista sofreram com ventanias na tarde de hoje. A maior rajada de vento registrada na cidade de São Paulo foi de 47 quilômetros por hora (km/h), na Estação Meteorológica de Interlagos.

A Defesa Civil estadual informou que, segundo a Escala de Beaufort, que é usada pela meteorologia para medir a velocidade dos ventos, seria preciso uma velocidade de 63 km/h ou acima disso para que uma árvore fosse derrubada.

