SP: passageiros de ônibus da capital podem pagar bilhete via Bluetooth

Validação será por aproximação do celular com aplicativo aberto
Bruno Bocchni - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/01/2026 - 18:40
São Paulo
São Paulo (SP), 06/01/2026 - Aumento do valor das tarifas no transporte coletivo de São Paulo. Ônibus já exibem o novo aumento. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Os passageiros de ônibus da capital paulista passaram a contar com mais uma forma de pagamento da tarifa nos coletivos. Para utilizar a nova modalidade, o usuário deve baixar o aplicativo Cittamobi e manter o bluetooth do smartphone ativado. A validação da passagem ocorre por aproximação do celular, com o aplicativo aberto, diretamente no equipamento validador, instalado em 2,2 mil ônibus que operam em 296 linhas. 

Os ônibus que aceitam a nova modalidade estão identificados com um adesivo na parte externa da porta de embarque. Pelo aplicativo, será possível a compra de passagens avulsas ou pacotes de viagens (diário, semanal e mensal) com pagamento via Pix. No entanto, essa forma de pagamento não dá direito à integração entre ônibus e veículos de transporte sobre trilhos.

“A implementação da tecnologia nas linhas de ônibus propõe ainda reduzir o tempo de embarque, evitar a necessidade de manuseio de dinheiro em espécie e proporcionar maior conveniência tanto para os passageiros quanto para os operadores do transporte”, destacou a prefeitura, em nota.A lista completa das linhas que contam com o novo sistema pode ser encontrada no site da SPTrans.

 

Aline Leal
Transporte Público Mobilidade Urbana Transporte em SP
