SP: três pessoas ficam feridas após árvore cair no Parque Ibirapuera

Três pessoas ficaram feridas após uma árvore de grande porte cair sobre elas no Parque Ibirapuera, na capital paulista. Uma das vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, é uma mulher de 57 anos que sofreu um traumatismo cranioencefálico e uma lesão no ombro. Ela foi socorrida ao Hospital São Paulo, onde permanece sob cuidados médicos.

Segundo a Urbia, concessionária do parque, duas outras pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local. A concessionária disse lamentar o acidente que teria atingido pessoas que se encontravam "em um carrinho comercial de bebidas".

O caso ocorreu por volta das 17h desta sexta-feira (2), próximo ao Portão 3 do parque, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Algumas regiões da capital paulista sofreram com ventanias na tarde de hoje. A maior rajada de vento registrada na cidade de São Paulo foi de 47 quilômetros por hora (km/h), na Estação Meteorológica de Interlagos.

A Defesa Civil estadual informou que, segundo a Escala de Beaufort, que é usada pela meteorologia para medir a velocidade dos ventos, seria preciso uma velocidade de 63 km/h ou acima disso para que uma árvore fosse derrubada.

*Matéria alterada às 20h10 para atualização do número de feridos, com base em informações divulgadas pela concessionária Urbia.