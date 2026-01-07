logo ebc
Temporais provocam alagamentos e deixam cidade de São Paulo em alerta

Também foram registrados fortes ventos em alguns pontos da capital
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/01/2026 - 19:11
São Paulo
São Paulo (SP), 31/03/2025 - Pessoas durante chuva na Avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

As fortes chuvas que atingem a capital paulista desde a tarde desta quarta-feira (7) provocaram diversos pontos de alagamento e levaram a Defesa Civil a emitir alerta severo para a região metropolitana de São Paulo às 16h50.

De acordo com um boletim divulgado pela Enel, concessionária de energia elétrica que atende a Grande São Paulo, cerca de 43 mil clientes estão sem luz, sendo que 37 mil deles são moradores da capital. De acordo com a companhia, o número de clientes sem o serviço está dentro da normalidade. 

Volume

Em cerca de três horas, os acumulados de chuva chegaram a 102 milímetros na região de Santana, na zona norte paulistana. Já em Aricanduva, na zona leste, o acumulado chegou a 77 milímetros, volume considerado elevado para tão pouco tempo de chuva. Além das chuvas, também foram registrados fortes ventos em alguns pontos da cidade. No Campo de Marte, por exemplo, a rajada de vento chegou a 80 quilômetros por hora.

Toda a capital paulista está em estado de atenção para chuvas, com exceção de Aricanduva e Itaquera, na zona leste, que estão em situação mais grave, o estado de alerta.

O estado de alerta é o mais alto da escala do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) e foi decretado porque houve transbordamento do Rio Aricanduva.

Até por volta das 18h de hoje, a capital paulista registrava 11 pontos de alagamento, principalmente nas zonas leste e central, e os Bombeiros computavam seis chamados para quedas de árvores e seis chamadas para enchentes. 

Além dos pontos de alagamentos e da queda de árvores, a capital também registrava 257 km de congestionamento por volta das 18h, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

 

 

Edição:
Aline Leal
meteorologia São Paulo Enel
