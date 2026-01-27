logo ebc
Temporal em São Paulo provoca alagamentos e quedas de árvores

Defesa Civil fala em queda de mais de mil raios
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 17:25
São Paulo
Tempestade, chuvas em São paulo, Raios, Vista geral da queda de raios sobre São Paulo e parte da cidade de São Bernardo
A cidade de São Paulo enfrentou um forte temporal na tarde de hoje (27), com raios, rajadas de ventos e muita chuva, o que deixou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos. Na região da subprefeitura de Campo Limpo, o temporal foi ainda mais forte, com iminência de transbordamento do Córrego Morro do S, no Capão Redondo.

As maiores rajadas de vento ocorreram na zona sul paulistana e chegaram a atingir 39,5 km/h na região do M'boi Mirim e da Barragem Guarapiranga. No Campo Limpo, elas chegaram a 38,6 km.

Segundo a Defesa Civil, 1.181 raios atingiram o solo paulistano na tarde desta terça-feira. Também houve queda de granizo na Vila Guilherme, na zona norte, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as 14h e 16h de hoje foram registrados 13 chamados para quedas de árvores na capital paulista, entre eles, de uma árvore gigantesca que caiu sobre um carro na Rua da Consolação, em frente ao Cemitério da Consolação, sem vítimas. Além disso, os Bombeiros atenderam três chamados para enchentes.

Neste momento, informa o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, há 15 pontos de alagamento na cidade, 14 deles intransitáveis. Além disso, um balanço da Enel divulgado por volta das 16h45 apontou que 77 mil clientes da região metropolitana de São Paulo (o que corresponde a 0,90% do total de clientes da companhia) estão sem energia, sendo que 72 mil deles são da capital paulista.

 

