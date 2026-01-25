logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Tradicional hotel de luxo é implodido no centro de Brasília

Três prédios nos arredores foram evacuados por segurança
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/01/2026 - 11:12
Brasília
Brasília (DF) 25/01/2025 Torre Palace, o primeiro hotel de luxo de Brasília, foi implodido na manhã de hoje. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O antigo edifício Torre Palace Hotel, localizado no centro de Brasília, foi implodido às 10h01 deste domingo (25). Os explosivos foram colocados nos andares mais baixos do prédio, que ruiu em poucos segundos. A grande nuvem de poeira branca que subiu logo após a operação se dissipou quase por completo cerca de cinco minutos após a demolição. 

Em razão do risco de projeção de detritos e materiais, além da vibração do próprio terreno devido à onda de choque causada pela implosão e do ruído intenso, a população pode acompanhar a operação a cerca de 300 metros de distância. Três sirenes foram ouvidas poucos minutos antes da queda do edifício, concluída sob os aplauso de populares que estavam no local. 

Brasília (DF) 25/01/2025 Torre Palace, o primeiro hotel de luxo de Brasília, foi implodido na manhã de hoje. Na foto, poeira da demolição cobre expectadores. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Poeira da demolição do Torre Palace cobre expectadores - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A operação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e pela Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil. O plano operacional reuniu forças de segurança, equipes de emergência e órgãos de trânsito da capital federal. Foi feito o isolamento de todo o perímetro definido. Logo após a implosão, técnicos da defesa civil já estavam no local dos escombros. 

Máquinas trabalham para retirar a grande montanha de entulho que agora ocupa o terreno onde ficava o Torre Palace Hotel. A previsão do governo do Distrito Federal é que, ao longo das próximas horas, hotéis localizados próximos aos escombros possam ser liberados. Ao todo, três edifícios foram evacuados: Brasília Tower Hotel, LET’S Idea Brasília Hotel e Nobile Suítes Monumental. 

Brasília (DF) 25/01/2025 Pessoas nos hoteis próximos e na Torre de Tv, aguardam para assistir a implosão do Torre Palace, o primeiro hotel de luxo de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Pessoas nos hoteis próximos e na Torre de Tv, aguardam para assistir a implosão do Torre Palace- Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Entenda

Abandonado desde 2013, o edifício chegou a ser ocupado em outubro de 2015 por cerca de 150 pessoas do Movimento de Resistência Popular, que reivindicava políticas de moradias no Distrito Federal. Na época, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que o prédio já vinha sendo invadido por usuários de drogas e era ponto recorrente de crimes e de tráfico de drogas.

Após a desocupação, o prédio, que já havia sido condenado pela Defesa Civil do Distrito Federal, foi isolado. Com 14 andares e 140 apartamentos, o edifício ficava no Setor Hoteleiro Norte, área considerada nobre na capital federal, próximo a pontos turísticos como a Torre de TV e o estádio Mané Garrincha. 

Brasília - Cerca de 200 homens participaram da operação de desocupação do Torre Palace Hotel, ocupado por integrantes do Movimento Resistência Popular desde outubro do ano passado (José Cruz/Agência Brasil)
Descocupação do prédio, em 2025 - José Cruz/Agência Brasil
Relacionadas
Brumadinho (MG), 23/01/2024 - Homenagem às vítimas da tragédia do rompimento da barragem, no letreiro de Brumadinho, na entrada da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Após 7 anos, tragédia de Brumadinho será examinada na Justiça
São Paulo (SP), 25/01/2025 - Tradicional bolo do Bixiga comemorando os 471 anos da cidade de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Aniversário de São Paulo tem extensa programação gratuita
Brasília -22/06/2023 - Casas lotéricas fazem filas, devido aos prêmios acumulados durante a semana. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 92 milhões
Edição:
Aline Leal
Hotel Torre Palace Brasília
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 25/01/2025 Torre Palace, o primeiro hotel de luxo de Brasília, foi implodido na manhã de hoje. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Tradicional hotel de luxo é implodido no centro de Brasília
dom, 25/01/2026 - 11:12
São Paulo (SP), 16/01/2025 - Aplicativo 99, lança serviço de Moto Taxi em São Paulo, contrariando norma da prefeitura que proíbe o serviço. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Capital paulista tem 2º maior número de mortes no trânsito em 2025
dom, 25/01/2026 - 10:50
Brasília (DF), 23/01/2026 - Programa Brasil no Mundo, da TV Brasil. Foto: TV Brasil
Cultura Programa Brasil no Mundo debate crise entre Europa e Trump
dom, 25/01/2026 - 10:00
Brasília (DF), 23/01/2026 - A Rádio Nacional transmite, neste domingo (25), o primeiro Fla-Flu do ano pelo Campeonato Carioca 2026. A jornada esportiva da emissora para Fluminense x Flamengo tem início às 17h30 e a bola rola às 18h, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro. Arte/Agência Brasil
Esportes Rádio Nacional transmite Fla-Flu pelo Campeonato Carioca
dom, 25/01/2026 - 09:00
Brasília -22/06/2023 - Casas lotéricas fazem filas, devido aos prêmios acumulados durante a semana. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 92 milhões
dom, 25/01/2026 - 08:18
Brumadinho (MG), 23/01/2024 - Homenagem às vítimas da tragédia do rompimento da barragem, no letreiro de Brumadinho, na entrada da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Após 7 anos, tragédia de Brumadinho será examinada na Justiça
dom, 25/01/2026 - 08:00
Ver mais seta para baixo