logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda

Deivison Rocha, de 13 anos, foi enterrado nesta sexta-feira
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 19:10
São Luís
Brasília (DF), 30/01/2026 – Tubarão-cabeça-chata Foto: Chaloklum Diving
© Chaloklum Diving

O corpo do adolescente morto após ataque de tubarão em Olinda, na região metropolitana do Recife, foi enterrado na tarde desta sexta (30). Deivison Rocha Dantas, de 13 anos, foi mordido pelo animal nesta quinta-feira e já chegou sem vida ao serviço médico.

Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o bicho possivelmente pertence à espécie tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas), espécie muito comum na região.

O Cemit informou ainda que a lesão que matou o jovem, situada na coxa direita da vítima, tinha 33 cm de diâmetro e o padrão é “compatível com uma dentição do tipo ‘garfo/faca’”. 

“Esse tipo de dentição é característica de tubarões do gênero Carcharhinus, especialmente do tubarão-cabeça-chata. As peculiaridades ambientais da área, próxima a estuário e à desembocadura de rios, reforçam essa hipótese, uma vez que a espécie apresenta elevada afinidade com ambientes costeiros, estuarinos e de influência fluvial”, completou o Cemit.

Segundo o comitê, desde 1992 foram registrados 82 incidentes com tubarões em Pernambuco, sendo 67 ocorrências no litoral continental, concentradas principalmente na Região Metropolitana do Recife, e 14 ocorrências no Arquipélago de Fernando de Noronha. 

Um trecho de 33 quilômetros de praia no grande Recife, que vai dos coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, até a Praia do Farol, em Olinda, é considerado pelo Cemit como um trecho de atenção com maior probabilidade de ocorrer incidentes com tubarões.

Um decreto estadual proíbe a prática de atividades náuticas nesses 33 quilômetros (km), mas não proíbe o banho de mar.

O único ponto proibido legalmente para banho é um trecho de 2,2 km da Praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, localizado ao lado do Hospital da Aeronáutica do Recife. Essa proibição foi estabelecida por decreto do município de Jaboatão dos Guararapes.

O Cemit disse ainda que estão instaladas 150 placas de sinalização sobre área sujeita a incidentes com tubarão no litoral de Pernambuco, das quais, 13 estão em Olinda e 4, especificamente, na praia de Del Chifre. 

Monitoramento 

No começo do mês, o governo de Pernambuco divulgou um edital para retomar o monitoramento de tubarões no litoral do estado, interrompido desde 2015. O edital prevê o acompanhamento dos animais com o uso de microchip.

O foco principal das ações será o trecho prioritário de aproximadamente 33 km de praias, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 21.402/1999 e pelo Decreto Municipal nº 79/2021, sem prejuízo da inclusão de outras áreas do litoral pernambucano e zonas de transição costeira. O edital prevê o investimento de até R$ 1.052.000,00, com duração de 24 meses. 

No momento, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) faz um monitoramento, mas apenas no arquipélago de Noronha, com o apoio do Governo de Pernambuco, por meio da administração da ilha, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e da Econoronha.

Relacionadas
Olinda (RE), 29/01/2025 - Vista aérea da orla de Bairro Novo, Casa Caiada e Rio Doce. Foto: Passarinho/Prefeitura de Olinda
Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Inmet emite alerta laranja para tempestades no país até sábado
São Paulo (SP), 14/05/2024 - Pedestres na Avenida Paulista durante a chegada da frente fria. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Estado de São Paulo registra recorde de feminicídios em 2025
Edição:
Aline Leal
olinda Tubarão ataque de tubarão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar supera R$5,50 com temores globais de inflação 02/08/2011 REUTERS/Yuriko Nakao
Economia Dólar sobe para R$ 5,24 após indicação de Trump ao BC dos EUA
sex, 30/01/2026 - 19:43
São Paulo (SP), 30/01/2026 - Adoção de Pets na Casa Adote na Vila Madalena em parceria com o Instituto Ampara Animal e a ONG Encontrei um Amigo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Justiça condena lojista a 5 anos de reclusão por maus-tratos a cães
sex, 30/01/2026 - 19:38
Rio de Janeiro (RJ), 30/01/2026 – O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Maranhão) realizou, na tarde desta sexta-feira (30/1), uma audiência de conciliação para tratar da greve dos rodoviários na Região Metropolitana de São Luís. Não havendo sido celebrado acordo entre as partes, o desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho determinou que 80% da frota de ônibus urbanos e semiurbanos voltem a circular. A audiência ocorreu no Salão Nobre do prédio-sede do TRT-16, no bairro Areinha, com a presença de todas as partes convocadas. Foto: Justiça do Trabalho-MA
Geral Conciliação sobre greve de ônibus em São Luís termina em impasse
sex, 30/01/2026 - 19:14
Brasília (DF), 30/01/2026 – Tubarão-cabeça-chata Foto: Chaloklum Diving
Geral Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda
sex, 30/01/2026 - 19:10
Brasília (DF) 26/07/2023 - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron durante apresentação do Novo Ciclo de Cooperação Federativa, durante entrevista coletiva no ministério. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Tesouro Nacional lança novo título público em março
sex, 30/01/2026 - 18:56
Djokovic celebra vitória contra Sinner na Austrália 30/1/2026 REUTERS/Edgar Su
Esportes Djoko derrota Sinner e encara Alcaraz na final do Aberto da Austrália
sex, 30/01/2026 - 18:39
Ver mais seta para baixo