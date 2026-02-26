logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Ação da PF e da Polícia Civil do Rio prende bicheiro Adilsinho

Preso estava foragido e foi encontrado em Cabo Frio
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 11:22
Rio de Janeiro
26/02/2026 - Bicheiro Adilsinho é preso em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Foto: Polícia Civil RJ/Divulgação
© Polícia Civil RJ/Divulgação

O banqueiro do jogo de bicho do Rio de Janeiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, foi preso nesta quinta-feira (26) por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (Ficco/RJ) e da Polícia Civil do estado (PCERJ). A ação também contou com o apoio do Ministério Público Federal (MPF).

Além de integrar a cúpula do jogo do bicho do Rio de Janeiro, Adilsinho é considerado o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do estado, e estava foragido da Justiça Federal e era procurado pela Justiça estadual.

O bicheiro também é apontado como mandante de homicídios. 

A Polícia Civil informou, em nota, que a atividade criminosa com cigarros “está ligada a organizações armadas e com atuação transnacional, marcada pela imposição de violência e domínio territorial”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, a prisão do bicheiro em sua casa em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi possível “após um trabalho aprofundado de inteligência, análise de dados e monitoramento, desenvolvido no âmbito da Ficco/RJ, que contou com o apoio do Serviço Aeropolicial, garantindo segurança e eficiência no cumprimento do mandado”.

“A ação visa desmantelar uma organização criminosa armada e transnacional, especializada no comércio ilegal de cigarros por meio do domínio de regiões e da imposição de violência e medo”, acrescentou a PF.

O secretário de estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, avaliou que a prisão demonstra a força do trabalho integrado e da inteligência policial.

“Essa prisão mostra que inteligência e integração dão resultado. A Polícia Civil, dentro da Ficco, atua de forma cirúrgica para atingir o topo das organizações criminosas, enfraquecer o poder econômico do crime e proteger a população. O Rio de Janeiro não será território seguro para o crime organizado”, disse o secretário na nota divulgada pela PCERJ.

O bicheiro foi levado para a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, “para formalidades decorrentes da prisão e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional do estado”.

A Ficco/RJ é uma força-tarefa permanente que reúne a Polícia Civil e a Polícia Federal, com foco na desarticulação de organizações criminosas estruturadas, por meio de ações integradas de inteligência e repressão qualificada.

Relacionadas
Polícia Civil do Rio de Janeiro
Polícia Civil apreende R$ 1,7 milhão do Comando Vermelho no Amazonas
Polícia Federal cumpre novos mandados judiciais no âmbito da Operação Vigilância Aproximada, que investiga informações produzidas ilegalmente pela Abin. Foto: Polícia Federal
Polícia Federal investiga desvio de quase R$ 1 milhão da Caixa
Edição:
Fernando Fraga
Adilsinho Jogo do Bicho Polícia Civil do Rio de Janeiro Polícia Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza reunião para apreciação de requerimentos. O objetivo da comissão é investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. A CMPI é formada por senadores e deputados, num total de 32 titulares e igual número de suplentes. Mesa: relator da CPMI - INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL); presidente da CPMI - INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG); deputado Marcel van Hattem (Novo-RS); deputada Bia Kicis (PL-DF). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Política CPMI do INSS aprova quebra de sigilo de Lulinha e convoca André Moura
qui, 26/02/2026 - 12:10
Brasília (DF), 16/12/2025 - JSuperintendencia da polícia fedral. Foto: Sindicato dos políciais federais-DF
Geral Polícia Federal investiga licitação suspeita em Lajeado, no RS
qui, 26/02/2026 - 11:48
26/02/2026 - Bicheiro Adilsinho é preso em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Foto: Polícia Civil RJ/Divulgação
Geral Ação da PF e da Polícia Civil do Rio prende bicheiro Adilsinho
qui, 26/02/2026 - 11:22
26/05/2023 - Migrantes em busca de asilo atravessam o rio Rio Bravo para retornar ao México vindos dos Estados Unidos 13/05/2023 Reuters/Jose Luis Gonzalez/Proibida reprodução
Internacional Quase 8 mil pessoas morreram em rotas migratórias em 2025
qui, 26/02/2026 - 10:58
São Paulo (SP), 28/07/2025 - Polícia Militar de São Paulo. Foto: PMSP/Divulgação
Geral Mulher de 22 anos é morta por ex-namorado em São Bernardo do Campo
qui, 26/02/2026 - 10:55
flamengo, lanús, recopa
Esportes Rádio Nacional transmite decisão da Recopa entre Flamengo e Lanús
qui, 26/02/2026 - 10:15
Ver mais seta para baixo