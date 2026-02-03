logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Ação da polícia deixa quatro suspeitos baleados e um morto em SP

Deic investigava assalto a residência e flagrou suspeitos em imóvel
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 18:08
São Paulo
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

Uma ação de policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) contra uma quadrilha que roubava residências deixou quatro suspeitos baleados e um morto nesta terça-feira (3), na capital paulista. 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais que investigavam a quadrilha flagraram os suspeitos no momento em que eles se preparavam para sair de um imóvel no qual estavam com uma vítima rendida, no Morumbi, na zona sul da cidade. 

“Na tentativa de abordagem, houve reação armada por parte dos investigados. Três suspeitos foram atingidos no local. Outros dois conseguiram fugir, mas foram abordados na Avenida Faria Lima, onde novamente resistiram à intervenção policial e também foram atingidos”, informou a SSP, em nota.

polícia assalto Deic Assaltantes mortes
