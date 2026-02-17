logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Acidente entre van e caminhão em Planaltina deixa cinco mortos

Teste de alcoolemia feito pela PRF deu negativo
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/02/2026 - 11:53
São Paulo
Brasília (DF), 05/01/2026 - Rodovida: Polícia Rodoviária Federal - PRF encerra Operação Ano Novo nas rodovias federais. Foto: PRF/Divulgação
© PRF/Divulgação

Onze pessoas ficaram feridas e outras cinco morreram após a colisão de uma van na traseira de um caminhão, no km 52 da BR-020, em Planaltina, perto da divisa entre o Distrito Federal e Formosa (GO), por volta das 4h50 desta terça-feira (17). A van estava vindo de Santa Rita de Cássia (BA) para Brasília.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van transportava 16 ocupantes. A carreta trafegava pela faixa da direita e o motorista do caminhão não se feriu. O teste de alcoolemia feito pela PRF deu negativo. 

“Os feridos foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde da região. O condutor da carreta foi levado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina (DF), para prestar esclarecimentos”, informou a PRF.


De acordo com a PRF, as ações da Operação Carnaval continuam até quarta-feira (18), com reforço no efetivo e presença ostensiva de equipes em todas as rodovias federais do Distrito Federal e Entorno.

“O objetivo é intensificar a fiscalização e preservar vidas durante o feriado prolongado”.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Mulher morre na Zona Norte de São Paulo devido às chuvas
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Tese da AGU obriga autor de feminicídio a ressarcir pensão do INSS
FILE PHOTO: Actor Robert Duvall poses for a portrait in Beverly Hills, California September 26, 2014. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo
Ator norte-americano Robert Duvall morre aos 95 anos
Edição:
Érica Santana
acidente Planaltina PRF Distrito Federal morte Operação Carnaval
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 05/01/2026 - Rodovida: Polícia Rodoviária Federal - PRF encerra Operação Ano Novo nas rodovias federais. Foto: PRF/Divulgação
Geral Acidente entre van e caminhão em Planaltina deixa cinco mortos
ter, 17/02/2026 - 11:53
Uso de Smartphone e celular
Geral Veja dicas para proteger seu celular de golpes virtuais no carnaval
ter, 17/02/2026 - 11:50
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Justiça Receita admite acesso indevido a dados de ministros do STF e parentes
ter, 17/02/2026 - 11:50
Brasília (DF), 11/02/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia para anúncio de investimentos para ampliação e modernização de 11 aeroportos do país. Serão beneficiados os aeroportos de Congonhas (São Paulo), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Presidente Lula visita a Índia a partir desta quarta-feira (18)
ter, 17/02/2026 - 11:28
Brasília (DF), 26/04/2023 - Fachada da sede da Polícia Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça PF apura vazamento de dados da Receita de ministros do STF
ter, 17/02/2026 - 10:31
Logo da Agência Brasil
Geral Mulher morre na Zona Norte de São Paulo devido às chuvas
ter, 17/02/2026 - 10:27
Ver mais seta para baixo