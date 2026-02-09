logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Adélia Prado recebe alta hospitalar e está em casa

Poetisa mineira estava internada desde o dia 19, após uma queda
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/02/2026 - 16:11
São Paulo
Brasília (DF) 12/12/2023 – Poetisa Adélia Prado comemora 88 anos de vida. Frame TV Cultura
© Frame TV Cultura

A escritora e poetisa mineira Adélia Prado, de 90 anos, recebeu alta hospitalar neste final de semana. Ela estava internada no Hospital São Judas Tadeu, no município de Divinópolis, região metropolitana de Belo Horizonte, desde 19 de janeiro, após sofrer uma queda.

Na ocasião, a escritora teve fraturas no fêmur, cotovelo e joelho. Ela precisou passar por duas cirurgias e teve evolução considerada satisfatória no pós-operatório. 

No final de semana, o hospital anunciou no Instagram a alta da escritora. “Com grande alegria, anunciamos a alta hospitalar da poetisa Adélia Prado. Compartilhamos essa notícia com gratidão e esperança, desejando-lhe uma recuperação serena, com saúde, conforto e bem-estar”, diz o texto.

Comunicado divulgado no Instagram informou que Adélia está em casa. “Com muita alegria e com muita gratidão a todos os que torceram pela recuperação da saúde de Adélia, comunicamos que ela recebeu alta e está em casa. Em breve, ela mesma poderá agradecer a cada um de vocês pelo carinho e pelas orações”, diz a nota.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Carreira

Além de escritora e poetisa, Adélia Prado também é professora e filósofa. Ela lecionou por mais de 20 anos e em 1975 lançou seu primeiro livro: Bagagem. Vieram muitos outros depois, como O Coração Disparado (1978), Solte os Cachorros (1979), O Pelicano (1987), O Homem da Mão Seca (1994).

Adélia Prado é vencedora do Prêmio Camões, o reconhecimento mais importante da literatura portuguesa, e do Prêmio Machado de Assis, a mais importante honraria da Academia Brasileira de Letras, ambos recebidos no ano de 2024. 

Em 2025, após doze anos sem publicar um livro inédito, desde Miserere (2013), Adélia Prado retornou com O jardim das oliveiras, uma coletânea de 105 poemas.

Relacionadas
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião para sabatinar indicados para o Superior Tribunal Militar (STM), Procuradoria-Geral da República (PGR), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Bancada: senador Jader Barbalho (MDB-PA). Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Bloco de carnaval Baby-doll de Nylon no estacionamento do Estádio Nacional de Brasília
Carnaval requer prevenção de acidentes com rede elétrica, diz Abradee
Edição:
Aline Leal
Adélia Prado Hospital São Judas Tadeu Belo Horizonte
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - O bloco de carnaval de rua Babydoll de Nylon lotou de foliões a Praça do Cruzeiro, no Eixo Monumental (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Geral Ministério Público de SP vai investigar superlotação em blocos de rua
seg, 09/02/2026 - 17:09
Entidades (RS), 20/01/2026 - Unidades habitacionais do Empreendimento Junção Rio Grande, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Direitos Humanos Minha Casa, Minha Vida Entidades Urbanas recebe propostas até terça
seg, 09/02/2026 - 17:08
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Pessoas usam guarda-chuva durante chuva no centro da cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Risco de deslizamento põe 30 cidades paulistas em estado de atenção
seg, 09/02/2026 - 16:53
Muita gente uso ou caixa eletrônico para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS
Geral Confira como vão funcionar os bancos durante o carnaval
seg, 09/02/2026 - 16:36
O secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mario Fernandes, durante o lançamento do Programa de Sustentabilidade da Presidência da República.
Justiça Moraes pede ao Exército manifesto sobre visita íntima a general preso
seg, 09/02/2026 - 16:33
Eslovênia, 21/06/2025 - Hugo Calderano durente partida de tênis de mesa. Foto: WTT/Divulgação
Esportes Hugo Calderano vira número 2 do mundo e 1º sul-americano na posição
seg, 09/02/2026 - 16:29
Ver mais seta para baixo