logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Adolescente agredido em briga no DF morre após 16 dias internado

Caso teve repercussão nacional e agressor Pedro Turra está preso
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/02/2026 - 12:26
Brasília

O adolescente Rodrigo, de 16 anos, agredido pelo piloto de automobilismo, Pedro Turra, de 19 anos, morreu neste sábado (7) após 16 dias internado em um hospital do Distrito Federal (DF). O agressor está preso na Papuda.

O caso ganhou repercussão nacional. Inicialmente, acreditava-se que a briga teria sido motivada pelo lançamento de um chiclete contra a vítima, mas o advogado do adolescente, Albert Halex, tem defendido em entrevistas à imprensa que a briga foi motivada por ciúmes envolvendo uma ex-namorada do amigo do agressor.

O Grupo de Escoteiro Águas Claras, do DF, informou a morte do adolescente e lamentou a partida do jovem vítima de uma agressão no DF.

“É com muita tristeza em nossos corações que comunicamos o falecimento do jovem Rodrigo, antigo membro do Grupo Escoteiro Águas Claras”, disse o grupo de escoteiros.

O agressor Pedro Turra chegou a ser preso em flagrante após a briga, mas foi liberado por pagar fiança de R$ 24 mil e passou a ser responder ao inquérito por lesão corporal em liberdade. Porém, voltou a ser preso no último dia 30 de janeiro. 

A nova prisão foi autorizada após a polícia apresenta provas de que Turra está envolvido em outros casos de agressão. Em um deles, ele teria usado um taser (arma de choque) contra uma adolescente de 17 anos para obrigá-la a ingerir bebida alcoólica durante uma festa. 

Nessa quinta-feira (5), O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, negou habeas corpus protocolado pela defesa de Pedro Turra. Com isso, ele deve continuar preso preventivamente no presídio da Papuda, em Brasília.

A morte do adolescente foi confirmada pela vice-governador do DF, Celina Leão, que lamentou a partida precoce do jovem.

“A partida precoce de um jovem fere não apenas quem o amava, mas toda a sociedade”, comentou em uma rede social.

No pedido de habeas corpus, a defesa de Turra contestou a decretação da prisão pela primeira instância e afirmou que o piloto tem residência fixa, não tentou fugir e colaborou com as investigações.

Segundo os advogados, Turra foi preso a partir de vídeos publicados na internet, sem contraditório e validação judicial. Além disso, a defesa disse que o acusado teme por sua segurança diante da exposição midiática do caso.

Relacionadas
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Rio, Minas e São Paulo têm alerta de “grande perigo” para chuvas
Policiais do BPChq estão posicionados em pontos estratégicos localizados no entorno do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, dando suporte aos policiais que estão operando na região. Foto: PMERJ/Twitter
Capitão da PM é preso por envolvimento com a facção Comando Vermelho
Rio de Janeiro (RJ), 06/02/2026 – Plano da ilha de Maré. Foto: Nilton Sousa/prefeitura de salvador
ONU apresenta soluções urbanas brasileiras para países do Sul Global
Edição:
Érica Santana
violência adolescente morte Pedro Turra prisão agressões
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Adolescente agredido em briga no DF morre após 16 dias internado
sab, 07/02/2026 - 12:26
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Rio, Minas e São Paulo têm alerta de “grande perigo” para chuvas
sab, 07/02/2026 - 12:08
Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump wears a flesh-colored bandage on his ear as he holds a campaign rally for the first time with his running mate, Republican vice presidential nominee U.S. Senator J.D. Vance (R-OH) in Grand Rapids, Michigan, U.S. July 20, 2024. REUTERS/Tom Brenner
Internacional Trump diz que não viu parte racista do vídeo e não se desculpará
sab, 07/02/2026 - 11:53
Homem limpa a neve na frente de templo em Tottori, Japão 25/01/2023. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
Internacional Neve intensa persiste ao longo da costa do Mar do Japão
sab, 07/02/2026 - 11:46
Policiais do BPChq estão posicionados em pontos estratégicos localizados no entorno do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, dando suporte aos policiais que estão operando na região. Foto: PMERJ/Twitter
Geral Capitão da PM é preso por envolvimento com a facção Comando Vermelho
sab, 07/02/2026 - 11:37
Brasília (DF), 22/12/2025 - Sonda de perfuração NS-42, responsável pela perfuração do poço em águas profundas do Amapá. Foto: Petrobras/Divulgação
Meio Ambiente Ibama multa Petrobras em 2,5 milhões por vazamento na Foz do Amazonas
sab, 07/02/2026 - 11:30
Ver mais seta para baixo