Com voo para Lisboa, São Luís terá primeira rota internacional

Terminal vai operar voo direto para Lisboa a partir de outubro
Madson Euler - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 05/02/2026 - 14:59
São Luís
Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, terceiro maior aeroporto do Brasil com pouca movimentação de passageiros
A capital do Maranhão, São Luís, terá sua primeira rota de voos internacionais regulares de passageiros no Aeroporto Marechal Cunha Machado. A partir de outubro, o terminal vai operar um voo direto para Lisboa. O anúncio foi feito pelo governo do Maranhão e pela empresa aérea TAP Portugal.

O primeiro voo deve partir no dia 26 de outubro, com as passagens disponíveis para venda já a partir desta quinta-feira (5). Serão dois voos semanais conectando diretamente o Maranhão à Europa; sendo um voo direto e outro com escala em Fortaleza (CE).

O avião vai decolar de São Luís à 1h40 da madrugada, sempre às terças e sextas-feiras, com pouso na capital cearense às 3h. A partida de Fortaleza está prevista para 4h30 da manhã, chegando à capital portuguesa às 14h50 no horário local. No trajeto inverso, os aviões vão decolar de Lisboa sempre às segundas e quintas-feiras, às 19h05 da noite no horário local, pousando em São Luís por volta de 0h10.

A aeronave que irá operar a rota tem capacidade para 16 passageiros na classe executiva e 155 na econômica.

E já existe um plano para ampliar o número de voos semanais entre o Brasil e Portugal através da rota maranhense, como destacou o diretor da TAP para as Américas, Carlos Antunes.

"A partir de março do ano que vem, 2027, já passamos a ter três voos por semana. Isso reduz enormemente o tempo de viagem entre a Europa e São Luís do Maranhão."

Com este novo roteiro , a TAP também expande suas operações no Brasil, fazendo de São Luís o 15ª destino da companhia no país e da empresa aérea europeia, a que tem a maior presença no Brasil.

 

