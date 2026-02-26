logo ebc
Agência Brasil cresce 20% em visualizações em 2025

Relatório da EBC mostra ainda aumento de usuários e de acessos diretos
Publicado em 26/02/2026 - 15:03
A Agência Brasil encerrou 2025 com melhora nos indicadores de desempenho digital, consolidando‑se como uma das principais fontes de informação do país. Segundo relatório anual da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o portal registrou um crescimento de 20% nas visualizações de página em comparação a 2024, mantendo trajetória de expansão. O número de usuários também avançou, com alta de 9%, ao mesmo tempo em que houve aumento de 2% no total de usuários recorrentes, sinalizando maior fidelização do público ao portal.

Os dados revelam ainda que a Agência Brasil teve, ao longo do ano, movimento expressivo de acesso intencional. O tráfego direto respondeu por mais de 19 milhões de sessões, equivalente a 25% do total registrado em 2025. Esse dado contribui para o fortalecimento da marca, da lembrança do nome e da confiança acumulada junto ao leitor que acessa o site de forma espontânea, sem depender de mecanismos de busca ou intermediários. Com esse comportamento do público, o relatório classifica 2025 como um ano de ganho de escala, em que a plataforma ampliou seu alcance ao mesmo tempo em que consolidou sua autoridade informativa.

Presença nas redes sociais

Além do crescimento no portal, houve impacto significativo nas redes sociais. As postagens da Agência Brasil no Instagram e no Facebook alcançaram mais de 349 milhões de visualizações ao longo de 2025, reforçando a capacidade do veículo de dialogar com públicos diversos. A força da marca também se expressou no ecossistema de republicações: 31.585 endereços diferentes replicaram matérias da Agência Brasil entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025. O volume de reproduções mostra a centralidade do conteúdo jornalístico da Agência na circulação de notícias em portais regionais, veículos especializados, órgãos públicos e sites internacionais.

O presidente da EBC, Andre Basbaum, destacou o papel estratégico da Agência Brasil como patrimônio informativo do país.

“Os números de 2025 comprovam que a Agência Brasil é uma referência nacional de credibilidade. Crescemos em audiência, em tráfego direto e em presença multiplataforma, ampliando nossa capacidade de informar o país com rigor, responsabilidade e serviço público. Esse desempenho é fruto de uma equipe comprometida e de uma missão que se fortalece a cada ano: garantir à sociedade brasileira o direito de acessar informação qualificada”, disse.

Oferta para livros didáticos

Além dos dados de audiência, a Agência Brasil cresceu também no número de conteúdos solicitados por livros didáticos. Em 2024, foram 160 obras educacionais que incorporaram textos, fotos e áudios produzidos pelo veículo. Já em 2025, foram 221 conteúdos licenciados – dos quais 39 são da Radioagência. Algumas obras chegaram a ter tiragem de 40 mil exemplares, além de disponibilização na internet. Contabilizando todas as 221 ocorrências, a tiragem das obras ultrapassa 2,2 milhões de exemplares, além de usos pontuais para um documentário e quatro séries documentais.

O licenciamento é uma das linhas de negócio da EBC, conforme previsão legal. Essa é a modalidade usada nos casos em que o material será comercializado. Para outros fins, a exemplo de divulgação jornalística, as imagens e textos da Agência Brasil são liberados mediante a indicação dos créditos de autoria. Conteúdos originados de agências internacionais, porém, são de reprodução proibida.

Para entrar em contato com a área de licenciamento da EBC, basta enviar um e-mail para licenciamento@ebc.com.br.

