Agência Brasil cresce 20% em visualizações em 2025

A Agência Brasil encerrou 2025 com melhora nos indicadores de desempenho digital, consolidando‑se como uma das principais fontes de informação do país. Segundo relatório anual da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o portal registrou um crescimento de 20% nas visualizações de página em comparação a 2024, mantendo trajetória de expansão. O número de usuários também avançou, com alta de 9%, ao mesmo tempo em que houve aumento de 2% no total de usuários recorrentes, sinalizando maior fidelização do público ao portal.

Os dados revelam ainda que a Agência Brasil teve, ao longo do ano, movimento expressivo de acesso intencional. O tráfego direto respondeu por mais de 19 milhões de sessões, equivalente a 25% do total registrado em 2025. Esse dado contribui para o fortalecimento da marca, da lembrança do nome e da confiança acumulada junto ao leitor que acessa o site de forma espontânea, sem depender de mecanismos de busca ou intermediários. Com esse comportamento do público, o relatório classifica 2025 como um ano de ganho de escala, em que a plataforma ampliou seu alcance ao mesmo tempo em que consolidou sua autoridade informativa.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Presença nas redes sociais

Além do crescimento no portal, houve impacto significativo nas redes sociais. As postagens da Agência Brasil no Instagram e no Facebook alcançaram mais de 349 milhões de visualizações ao longo de 2025, reforçando a capacidade do veículo de dialogar com públicos diversos. A força da marca também se expressou no ecossistema de republicações: 31.585 endereços diferentes replicaram matérias da Agência Brasil entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025. O volume de reproduções mostra a centralidade do conteúdo jornalístico da Agência na circulação de notícias em portais regionais, veículos especializados, órgãos públicos e sites internacionais.

O presidente da EBC, Andre Basbaum, destacou o papel estratégico da Agência Brasil como patrimônio informativo do país.

“Os números de 2025 comprovam que a Agência Brasil é uma referência nacional de credibilidade. Crescemos em audiência, em tráfego direto e em presença multiplataforma, ampliando nossa capacidade de informar o país com rigor, responsabilidade e serviço público. Esse desempenho é fruto de uma equipe comprometida e de uma missão que se fortalece a cada ano: garantir à sociedade brasileira o direito de acessar informação qualificada”, disse.

Oferta para livros didáticos

Além dos dados de audiência, a Agência Brasil cresceu também no número de conteúdos solicitados por livros didáticos. Em 2024, foram 160 obras educacionais que incorporaram textos, fotos e áudios produzidos pelo veículo. Já em 2025, foram 221 conteúdos licenciados – dos quais 39 são da Radioagência. Algumas obras chegaram a ter tiragem de 40 mil exemplares, além de disponibilização na internet. Contabilizando todas as 221 ocorrências, a tiragem das obras ultrapassa 2,2 milhões de exemplares, além de usos pontuais para um documentário e quatro séries documentais.

O licenciamento é uma das linhas de negócio da EBC, conforme previsão legal. Essa é a modalidade usada nos casos em que o material será comercializado. Para outros fins, a exemplo de divulgação jornalística, as imagens e textos da Agência Brasil são liberados mediante a indicação dos créditos de autoria. Conteúdos originados de agências internacionais, porém, são de reprodução proibida.

Para entrar em contato com a área de licenciamento da EBC, basta enviar um e-mail para licenciamento@ebc.com.br.