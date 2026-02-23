logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Alagamentos e interdições afetam rodovias no Rio de Janeiro

Chuva forte provoca impactos em diferentes partes do estado
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/02/2026 - 18:14
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Os alagamentos provocados pela chuva intensa desta segunda-feira (23) causaram interdições e lentidão em rodovias do estado do Rio de Janeiro. Trechos da BR-116 e da BR-495 foram afetados e houve impacto no transporte público e em serviços de municípios da região metropolitana.

Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 173, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, houve interdição no sentido São Paulo por causa de alagamento. Bolsões d’água também foram registrados nos kms 173, 171 e 170, no sentido Rio de Janeiro, e atingiram pistas marginais e expressas. Às 15h30, a concessionária informou que o fluxo estava lento nos pontos afetados, mas sem registro de interdição total.

Segundo a Prefeitura de São João de Meriti, a chuva levou o município ao Estágio 5 de Alerta Máximo, o nível mais alto na escala da Defesa Civil. Em menos de 30 minutos, alguns bairros registraram acumulados expressivos. Venda Velha concentrou 100,2 mm de chuva, enquanto São Mateus registrou 29,4 mm e Jardim Sumaré, 23,2 mm. Travessa Itacaré teve 21,4 mm e a sede da Defesa Civil, 20,8 mm.

O protocolo do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) da Defesa Civil foi ativado em regime de monitoramento permanente. Até o momento, a prefeitura contabiliza 124 desalojados e não há registro de desabrigados.

Desalojados são aqueles que se viram forçados a deixar as próprias casas e estão morando na casa de outras pessoas. Já os desabrigados se deslocaram para abrigos públicos após terem as casas danificadas ou ameaçadas pelas chuvas.

Interdição

Na região serrana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alertou para interdição total no km 23 da BR-495/RJ. A rodovia, que liga Petrópolis a Teresópolis, apresentou afundamento de pista. Técnicos do órgão avaliam as condições estruturais do trecho, e ainda não há previsão para liberação.

Na capital, o Centro de Operações e Resiliência informou que os núcleos de chuva que atuavam sobre as zonas norte e oeste perderam intensidade ao longo da tarde. Ainda assim, houve impactos em bairros como Pavuna, Méier, Irajá, Tijuca, Campo Grande e Bangu.

O transporte público também sofreu alterações. Segundo a MobiRio, a circulação do BRT foi temporariamente suspensa nas linhas 67 (Campo Grande x Deodoro) e 68 (Bangu x Deodoro) devido à chuva intensa.

O município permanece em Estágio 2, o que indica que há previsão de mudança na rotina da cidade nas próximas horas ou impactos que exigem ações imediatas de resposta.

De acordo com o sistema Alerta Rio, o tempo na cidade foi influenciado por áreas de instabilidade associadas a uma região de baixa pressão, com registro de pancadas de chuva muito fortes acompanhadas de raios. A previsão para o fim da tarde e a noite desta segunda-feira é de pancadas isoladas, com possibilidade de formação de novos núcleos sobre a cidade.

Relacionadas
30/01/2026 - cachorro comunitário morre após ser baleado com cerca de 10 tiros em avenida da Zona Leste de SP. Foto: Câmera de segurança
Soldado da PM depõe por ter matado cachorro comunitário em São Paulo
15/06/2023 - Brasília - Trânsito intenso na Esplanada dos Ministérios em Brasília - Cenas da Cidade. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
CNU: prazo para aprovados manifestarem interesse em vaga termina hoje
Ubatuba (SP), 22/02/2026 - Tratores fazem limpeza de rua após fortes chuvas. Foto: Prefeitura de Ubatuba/Divulgação
Ubatuba decreta situação de emergência após chuvas no fim de semana
Edição:
Aline Leal
Chuvas Rio de Janeiro meteorologia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Dólar fecha em R$ 5,16 e atinge menor valor em 20 meses
seg, 23/02/2026 - 18:49
Segundo um dos membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Ariel de Castro Alves, os acampados não quiseram desmontar as barracas porque várias eram frágeis demais para serem refeitas e outras estão armazenando alimentos e objetos pessoais
Direitos Humanos Estupro de vulnerável: decisão do TJMG abre "precedente perigoso"
seg, 23/02/2026 - 18:38
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Justiça Golpe: STF tem maioria para manter penas de condenados do Núcleo 3
seg, 23/02/2026 - 18:24
São José do Caí (RS), 18/06/2025 - Bombeiros acionados para fazer resgate durante chuvas no Rio Grande do Sul. Foto: Alexandre Pessoa/Divulgação
Geral Inmet emite alerta de chuvas intensas para 14 unidades da federação
seg, 23/02/2026 - 18:20
Rio de Janeiro (RJ), 14/02/2026 – O bloco Cordão da Bola Preta desfila no sábado de carnaval no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval teve menos furtos e roubos de celulares, diz governo do Rio
seg, 23/02/2026 - 18:20
Brasília (DF), 23/02/2026 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva de empresária ligada à Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), apontada como beneficiária de mais de R$ 100 milhões provenientes de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Política CPMI do INSS vai pedir prorrogação dos trabalhos por 60 dias
seg, 23/02/2026 - 18:15
Ver mais seta para baixo