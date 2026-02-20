logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

"Alô Alô Brasil", com Datena, começa segunda-feira na Rádio Nacional

Programa vai ao ar das 8h às 10h
Rádio Nacional
Publicado em 20/02/2026 - 11:03
Brasília
Mauá (SP), 10/02/2026 - Divulgação do jornalista Datena Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil
© Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil

Rádio Nacional, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estreia segunda-feira (23) o programa "Alô Alô Brasil", apresentado ao vivo pelo jornalista José Luiz Datena. A atração vai ao ar dar 8h às 10h, de segunda a sexta-feira, em todas as emissoras da rede.

A primeira edição terá entrevista ao vivo com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.

Também haverá participação do cantor e compositor cearense Falcão, que tem um programa de humor na TVC, emissora pública do Ceará que compõe a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), liderada pela EBC. Outra participação será do correspondente internacional Jamil Chade, que está todos os domingos no programa Brasil no Mundo da TV Brasil.

A produção do programa vai apostar em uma cobertura dinâmica dos fatos que impactam o cotidiano da população, buscando entregar informação com agilidade, credibilidade e prestação de serviço aos ouvintes.

Serão veiculadas informações em tempo real, análise dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, comentários e entrevistas, mantendo linguagem clara e acessível. O time de repórteres será composto por profissionais da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, além da participação de jornalistas selecionados de emissoras parceiras da RNCP.

Com foco no debate direto e plural desde o primeiro dia no ar, a edição de estreia já indica a tônica que o programa pretende adotar ao reunir Boulos e Datena, que estiveram em campos políticos opostos na disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024. A presença do cantor Falcão, que comentará os principais temas do dia com humor e irreverência, também amplia o leque de abordagens e reforça a diversidade de perspectivas do projeto. Jamil Chade vai trazer informações do cenário político internacional.

 90 anos da Rádio Nacional

A estreia de Datena na Rádio Nacional ganha ainda mais significado por ocorrer no ano em que a emissora celebra nove décadas de existência. O próprio nome da atração foi criado como homenagem à frase que marcou sua inauguração, em 12 de setembro de 1936, às 21h, quando o locutor Celso Guimarães anunciou: “Alô, Alô Brasil! Aqui fala a Rádio Nacional do Rio de Janeiro!”. Na sequência, ecoaram os acordes da canção Luar do Sertão, dando início a uma trajetória que atravessa gerações e acompanha com protagonismo a história da radiodifusão brasileira.

“O rádio é minha paixão, foi a minha vida. Comecei fazendo rádio com 15 anos de idade e sempre apresentei programas de rádio. A Rádio Nacional é uma das emissoras mais tradicionais do país e o programa vai ser muito legal. O Brasil vai ficar representado na Rádio Nacional. Se liguem que vai ser muito bacana”, comenta Datena.

Serviço

Alô Alô Brasil – Estreia segunda-feira (23/2), às 8h, na Rádio Nacional, com participações do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos; do cantor cearense Falcão e do correspondente internacional Jamil Chade.

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br
Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr
Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv
YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr
Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr
Threads: https://www.threads.com/@radionacionalbr
Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional

- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
São Paulo: FM 87,1 MHz
Recife: FM 87,1 MHz
São Luís: FM 93,7 MHz
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
Alto Solimões: FM 96,1 MHz
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

Emissoras interessadas em retransmitir o programa, podem captar o sinal em:

Parabólica no Satélite C2

Frequência Descida: 3.747 MHz

Polarização: Horizontal - DVB/S

Symbol Rate: 5.000 Msym/s

Serviço 02 - Rádio Nacional FM - PID 201

Ou no site radios.ebc.com.br

Relacionadas
Mauá (SP), 10/02/2026 - Divulgação do jornalista Datena Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil
TV Brasil e Rádio Nacional estreiam programas de Datena
tv brasil redes sociais
Redes da EBC triplicam interação e chegam a 3 bilhões de visualizações
Rádio Nacional José Luiz Datena Estreia Programa Alô Alô Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro e inscrições começam nesta sexta
sex, 20/02/2026 - 11:34
Rio de Janeiro (RJ), 11/07/2025 - Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro - PCRJ. Foto: PCRJ/Divulgação
Geral Grupo que expunha estudantes a conteúdo pornográfico é alvo da Polícia
sex, 20/02/2026 - 11:18
Porto Alegre (RS), 26/06/2025 - Rua inundanda após fortes chuvas na Ilha da Pintada. Foto: Beatriz Goncalves Pereira/Divulgação
Geral Chuvas fortes causam estragos no noroeste do Rio Grande do Sul
sex, 20/02/2026 - 11:15
Mauá (SP), 10/02/2026 - Divulgação do jornalista Datena Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral "Alô Alô Brasil", com Datena, começa segunda-feira na Rádio Nacional
sex, 20/02/2026 - 11:03
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Economia Dezenove estados e DF têm em 2025 o menor desemprego já registrado
sex, 20/02/2026 - 10:27
Andrew Mountbatten-Windsor, irmão mais novo do rei Charles, anteriormente conhecido como príncipe Andrew, deixa a delegacia de polícia de Aylsham em um veículo 19/02/2026 REUTERS/Phil Noble
Internacional Polícia segue com buscas em mansão, após libertar ex-príncipe Andrew
sex, 20/02/2026 - 10:26
Ver mais seta para baixo