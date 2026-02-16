logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Ator norte-americano Robert Duvall morre aos 95 anos

"Faleceu em casa, em paz, cercado de amor e conforto", diz nota
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/02/2026 - 16:19
Rio de Janeiro

O ator norte-americano Robert Duvall morreu neste domingo (15), aos 95 anos. A informação foi dada pela esposa, Luciana Duvall, pelas redes sociais, nesta segunda-feira (16). O post não informou a causa da morte, mas Luciana disse que Robert "faleceu em casa, em paz, cercado de amor e conforto".

"Em cada um de seus muitos papéis, Bob se entregou por completo aos seus personagens e à verdade do espírito humano que eles representavam. Ao fazer isso, ele deixa algo duradouro e inesquecível para todos nós", escreveu Luciana Duvall, companheira de Robert desde 2005.

"Para o mundo, ele era um ator vencedor do Oscar, um diretor, um contador de histórias. Para mim, ele era simplesmente tudo. Sua paixão pelo seu ofício era igualada apenas por seu profundo amor pelos personagens, por uma boa refeição e por reunir as pessoas ao seu redor", complementou a esposa do artista.

Duvall começou a carreira no teatro na década de 50, e estreou nos cinema em 1962, interpretando Arthur "Boo" Radley, na adaptação do clássico da literatura, O Sol É para Todos. Na longa carreira, participou de muitas obras icônicas da filmografia holliwoodiana, como Bravura Indômita, Rede de Intrigas, Apocalipse Now e a triologia O Poderoso Chefão. Seu último trabalho foi uma participação no filme O Pálido Olho Azul, lançado em 2022.

O ator concorreu a sete prêmios Oscar e foi vencedor em 1983, pelo seu papel no faroeste A Força do Carinho. Também foi indicado sete vezes ao Globo de Ouro, com quatro vitórias. Sua última indicação a ambos os prêmios foi por ator coadjuvante por seu papel em O juiz.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 16/02/2026 - Bebês brincam no Lar da Criança Padre Cícero, instituição que acolhe mais de 20 crianças e adolescentes. Poucos estão habilitados para adoção . Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Pobreza afeta desenvolvimento de bebês desde 6 meses, mostra pesquisa
16/01/2026 - Cenas do filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça com Wagner Moura. Foto: MK2Films/Divulgação
O Agente Secreto vence Spirit Award como melhor filme internacional
Edição:
Aline Leal
Obituário Robert Duvall
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 17/07/2024 - Edifício sede da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Geral Tese da AGU obriga autor de feminicídio a ressarcir pensão do INSS
seg, 16/02/2026 - 17:40
Logo da Agência Brasil
Cultura Bloco Bafo da Onça celebra 70 anos com desfile em Santa Teresa, no Rio
seg, 16/02/2026 - 16:32
Logo da Agência Brasil
Geral Ator norte-americano Robert Duvall morre aos 95 anos
seg, 16/02/2026 - 16:19
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às quartas do WTA 1000 de Doha, em 11/02/2026
Esportes Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai
seg, 16/02/2026 - 15:55
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense
seg, 16/02/2026 - 15:09
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Slalom Run 1 - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 16, 2026. Lucas Pinheiro Braathen of Brazil falls during his first run in the Men's Slalom REUTERS/Gintare Karpaviciute
Esportes Jogos de Inverno: Brasil encerra campanha histórica no esqui alpino
seg, 16/02/2026 - 14:49
Ver mais seta para baixo