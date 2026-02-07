logo ebc
Bailes da Cinelândia transformam o centro do Rio com shows ao vivo

Concurso de Foliões incentivará o humor carnavalesco
Publicado em 07/02/2026 - 09:46
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 14/01/2026 - Circuito Preta Gil no carnaval 2026. Foto: Fernando Maia/Riotur
© Fernando Maia/Riotur

Os tradicionais bailes da Cinelândia prometem transformar o centro do Rio de Janeiro em um grande salão a céu aberto durante o carnaval, de sábado (14) a terça-feira (17), reunindo público de todas as idades ao som de artistas consagrados e da Orquestra Tupy.

Com shows ao vivo, repertórios clássicos e apresentações, o evento reforça a vocação da praça como um dos palcos históricos da folia na cidade.

A agenda inclui, ainda, o animado Concurso de Foliões, que acontece no domingo, na segunda e na terça-feira, incentivando a criatividade, o humor e a irreverência das fantasias. A programação gratuita começa todos os dias, a partir das 16h.

Dia de shows

No sábado (14), uma das apresentações mais aguardadas da noite é a cantora Dorina. Com voz marcante e repertório elegante, ela transita entre o samba-canção, a música popular brasileira e os clássicos do carnaval.

Ao longo do dia, o público também poderá curtir shows de Osmar do Breque, Ellen de Lima, Paulo Nunes, Tom da Bahia, Márcio Gomes, Selma Costa, Alfredo Del Penho, Luis Cesar, Reginaldo Bessa, Gotsha, Alberto Gino e Wladimir Cabanas, acompanhados da Orquestra Tupy, responsável por encerrar a programação com seu repertório repleto de clássicos do carnaval, convidando foliões de todas as idades a ocuparem a pista de dança.

Concurso de Foliões

No domingo (15), além das atrações musicais, a Cinelândia recebe o Concurso de Foliões, iniciativa que se repete na segunda e na terça-feira e que valoriza a originalidade dos participantes, premiando fantasias criativas, performances irreverentes e o espírito carnavalesco.

A programação musical segue com apresentações de Osmar do Breque, Ellen de Lima, Paulo Nunes, Tom da Bahia, Márcio Gomes, Selma Costa, Luis Cesar, Reginaldo Bessa, Gotsha, Alberto Gino, Wladimir Cabanas com a Orquestra Tupy, mantendo o clima de festa ao longo de toda a tarde e da noite.

Kleber Sampaio
Carnaval 2026 Rio de Janeiro Cinelândia Shows artistas
