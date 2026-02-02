logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Brasil no Mundo da TV Brasil leva debate geopolítico à TV aberta

Programa completa três meses no ar neste fim de semana
EBC
Publicado em 02/02/2026 - 16:50
Rio de Janeiro
Brasil no Mundo da TV Brasil leva debate geopolítico à TV aberta. Foto: Montagem/EBC
© Montagem/EBC

O programa Brasil no Mundo completa este fim de semana três meses no ar levando, pela primeira vez, o debate sobre geopolítica de forma rotineira à TV aberta. O programa estreou na TV Brasil no dia 9 de novembro, entrevistando a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Desde então, já ouviu diversos especialistas e atores do debate geopolítico, como o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Entre os estudiosos da área já participaram a professora de Economia da Universidade de São Paulo (USP), Laura Carvalho; o professor e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Eduardo Serra; e o historiador e cientista político Chico Teixeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apresentadores

O programa conta com três apresentadores fixos que conversam com um convidado. Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo atuado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova York, entre outras funções.

O jornalista Jamil Chade trabalhou 20 anos como correspondente de diversos veículos no escritório da ONU em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Atualmente, vive em Nova York.

Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

“O mundo está cada vez mais complexo e precisamos entendê-lo melhor para saber como atuar. A crise tarifária recente que vivemos mostra como essas questões geopolíticas estão cada vez mais conectadas com nosso dia a dia”, afirma o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), André Basbaum.

“Quanto melhor entendermos o cenário, melhor vamos saber como agir. E nada melhor para isso que contar com jornalistas qualificados", conclui.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 05/11/2025 - TV Brasil estreia novo programa sobre política internacional aos domingos Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Programa Brasil no Mundo, da TV Brasil, debate 1° ano do governo Trump
Rio de janeiro (RJ), 28/01/2026 - O quinto episódio inédito da temporada de estreia da série Olhar Brasil, produção documental com dez programas apresentada pela TV Brasil, revela o Caminho do Peabiru, trilha ancestral que cruza o continente do litoral do Oceano Atlântico ao Pacífico. Frame: TV Brasil
Produção inédita resgata histórico Caminho do Peabiru na TV Brasil
Brasília (DF), 26/04/2024 - Novo Totem da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, em frente ao shopping Venâncio em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
EBC divulga resultado de vagas remanescentes do Comitê Editorial
Edição:
Vinicius Lisboa
EBC Empresa Brasil de Comunicação TV Brasil Brasil no mundo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, o presidente do STF, Edson Fachin, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participam da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Política Davi Alcolumbre prega convivência pacífica entre poderes
seg, 02/02/2026 - 18:35
Rio de Janeiro (RJ), 02/02/2026 – Sem Censura, da TV Brasil, recebe integrantes da Portela, Grande Rio, Acadêmicos de Niterói e Vila Isabel. Foto: Rodrigo Peixoto/TV Brasil
Cultura TV Brasil: Sem Censura segue programação especial com escolas de samba
seg, 02/02/2026 - 18:15
Brasília (DF), 02/02/2026 – O diretor geral da EBC, David Butter (e) acompanhando do presidente da EBC, André Basbaum (d), durante montagem da primeira estação de TV 3.0, essa estrutura será responsável por veicular as programações da EBC e da Rede Legislativa. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral EBC instala antena de TV 3.0 na Torre de TV, em Brasília
seg, 02/02/2026 - 18:14
_PanAmCup2026_
Esportes Calderano é campeão da Copa América e garante vaga no Mundial de Macau
seg, 02/02/2026 - 18:11
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia Civil de SP prende suspeitos de planejar atentado na Paulista
seg, 02/02/2026 - 17:55
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, o presidente do STF, Edson Fachin, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participam da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Política Em mensagem ao Congresso, Lula defende fim da escala 6x1
seg, 02/02/2026 - 17:49
Ver mais seta para baixo