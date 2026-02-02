Brasil no Mundo da TV Brasil leva debate geopolítico à TV aberta

Programa completa três meses no ar neste fim de semana

O programa Brasil no Mundo completa este fim de semana três meses no ar levando, pela primeira vez, o debate sobre geopolítica de forma rotineira à TV aberta. O programa estreou na TV Brasil no dia 9 de novembro, entrevistando a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Desde então, já ouviu diversos especialistas e atores do debate geopolítico, como o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Entre os estudiosos da área já participaram a professora de Economia da Universidade de São Paulo (USP), Laura Carvalho; o professor e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Eduardo Serra; e o historiador e cientista político Chico Teixeira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Apresentadores

O programa conta com três apresentadores fixos que conversam com um convidado. Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo atuado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova York, entre outras funções.

O jornalista Jamil Chade trabalhou 20 anos como correspondente de diversos veículos no escritório da ONU em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Atualmente, vive em Nova York.

Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

“O mundo está cada vez mais complexo e precisamos entendê-lo melhor para saber como atuar. A crise tarifária recente que vivemos mostra como essas questões geopolíticas estão cada vez mais conectadas com nosso dia a dia”, afirma o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), André Basbaum.

“Quanto melhor entendermos o cenário, melhor vamos saber como agir. E nada melhor para isso que contar com jornalistas qualificados", conclui.