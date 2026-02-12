logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Caixa começa hoje a pagar Bolsa Família de fevereiro

Pagamento em localidades de oito estados será unificado
Agência Brasil
Publicado em 12/02/2026 - 08:02
Brasília
Erilene (27 anos), Mauro (05 anos) Elias (06 meses) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
© Lyon Santos/ MDS

A Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de fevereiro do Bolsa Família, a partir desta quinta-feira (12) aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Recebem o benefício neste mês cerca de 18,8 milhões de famílias.

Os beneficiários de oito estados também receberão o crédito nesta quinta-feira, independentemente do número final do NIS. O pagamento unificado beneficia localidades em situação de emergência ou em estado de calamidade pública nos estados do Amazonas, Bahia, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. Por causa do carnaval, os beneficiários do NIS de final 1 e 2 receberão na segunda semana de fevereiro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Além do benefício integral, cerca de 2 milhões de famílias estão na regra de proteção em fevereiro. Em vigor desde junho de 2023, essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Desde junho do ano passado, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. No entanto, quem entrou na regra até maio de 2025 continua a receber metade do benefício por dois anos.

Desde 2024, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família. O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Calendário de pagamento do Bolsa Família 2026
Arte EBC

 

Relacionadas
Entidades (RS), 20/01/2026 - Unidades habitacionais do Empreendimento Junção Rio Grande, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Minha Casa, Minha Vida Entidades Urbanas recebe propostas até terça
BRASÍLIA, DF, BRASIL, 01-07-2014, 11h30: Caminh'oes trafegam pela BR-040. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Move Brasil liberou quase R$ 2 bilhões para financiar caminhões
Manaus, AM 06/07/2024 Cenas da Amazônia. Floresta margeada pelo Rio Negro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Governo lança edital para combate ao desmatamento na Amazônia
Edição:
Fernando Fraga
bolsa família benefício social governo federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
WhatsApp
Internacional Rússia bloqueia WhatsApp e sugere aplicativo de mensagem estatal
qui, 12/02/2026 - 10:08
São Paulo (SP), 12/02/2026 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Operação desarticula esquema de lavagem com movimentação de R$ 1,1 bi
qui, 12/02/2026 - 09:54
Kiev
Internacional Kiev: ataque russo deixa 2,6 mil prédios residenciais sem aquecimento
qui, 12/02/2026 - 09:26
Rio de Janeiro (RJ), 03/02/2026 – O intérprete Thiago Castelen, Mestre Fafá e a bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Pernambuco vai à Sapucaí com desfile da Grande Rio sobre o Manguebeat
qui, 12/02/2026 - 08:32
São Paulo (SP) - 10/02/2026 - Mulher morre e polícia suspeita de intoxicação por produtos de piscina. Foto: Polícia Civil-SP
Geral Polícia indicia donos de academia onde mulher foi intoxicada
qui, 12/02/2026 - 08:28
Erilene (27 anos), Mauro (05 anos) Elias (06 meses) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Geral Caixa começa hoje a pagar Bolsa Família de fevereiro
qui, 12/02/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo