Capitão da PM é preso por envolvimento com a facção Comando Vermelho

Militar já havia sido beneficiado por habeas corpus
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/02/2026 - 11:37
Rio de Janeiro
Policiais do BPChq estão posicionados em pontos estratégicos localizados no entorno do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, dando suporte aos policiais que estão operando na região. Foto: PMERJ/Twitter
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco) obteve, junto à Auditoria da Justiça Militar do Estado, a decretação da prisão preventiva do capitão da Polícia Militar Alessander Ribeiro Estrella Rosa, investigado por envolvimento em negociações com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. O oficial foi preso na tarde desta sexta-feira (6), no 20º Batalhão da Polícia Militar, Mesquita, na Baixada Fluminense, pela Corregedoria da corporação.

A decisão judicial considerou a existência de indícios apresentados pelo Ministério Público de que, mesmo após ter sido beneficiado anteriormente com habeas corpus e se submetido a medidas cautelares diversas da prisão, o oficial da corporação teria mantido contato e negociado com traficantes de alta periculosidade, o que configuraria risco à ordem pública, à hierarquia e à disciplina militar, além de prejuízo à instrução criminal.

Além da prisão preventiva, o MPRJ requereu medidas de busca e apreensão e o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos e resguardar a produção de provas, o que foi aceito pela Justiça.

Edição:
Érica Santana
