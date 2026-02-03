logo ebc
Capotamento de ônibus que levava romeiros deixa 15 mortos em Alagoas

Entre as vítimas estão três crianças, sete mulheres e cinco homens.
Gabriel Corrêa - repórter da Rádio Nacional
Publicado em 03/02/2026 - 12:22
Brasília
03/02/2026 - Acidente com ônibus de romeiros deixa ao menos 15 mortos em Alagoas. Foto: Divulgação/Governo de Alagoas
© Divulgação/Governo de Alagoas

O capotamento de um ônibus que transportava cerca de 60 romeiros deixou 15 pessoas mortas na manhã desta terça-feira (3), no município de São José da Tapera, no sertão de Alagoas.

Entre as 15 mortes confirmadas, estão cinco homens, sete mulheres e três crianças. Os sobreviventes foram encaminhados para hospitais da região.

O Governo do Estado de Alagoas confirmou, na manhã desta terça-feira , que mobilizou uma força-tarefa para o atendimento na rodovia AL-220, no povoado Caboclo, no município de São José da Tapera, a mais de 200 quilômetros de Maceió.

O governador de Alagoas, Paulo Dantas, decretou luto oficial de três dias e cancelou a agenda que cumpriria em Belém.

A operação de resgate contou com aeronaves do Departamento Estadual de Aviação, além de equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente, e o Instituto de Criminalística de Arapiraca enviou duas equipes para perícia no local.

Edição:
Aline Cordeiro e Vinicius Lisboa
Sinistro de trânsito acidente de trânsito Alagoas sertão de alagoas governo do estado de alagoas
