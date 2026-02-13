Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de rua do Rio nesta sexta

Bloco das Carmelitas abre oficialmente a programação da capital

Nesta sexta-feira (13), o desfile do Bloco das Carmelitas, no bairro de Santa Teresa, abre oficialmente a programação oficial do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Serão 20 blocos espalhados por vários bairros da cidade.

A capital fluminense espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca.

Bloco das Carmelitas

Às 13h, na Ladeira de Santa Teresa – Santa Teresa

Bloco Carnavalesco Rola Preguiçosa Tarda mas não Falha

Às 18h, na Rua Maria Quitéria, 136 – Ipanema

Embaixadores da Folia

Às 18h, na Av. Nilo Peçanha – Centro

Bloco da Caramuela

Às 17h, na Praça Jardim do Méier

Senta que Eu Empurro

Às 18h, no Largo do Machado – Catete

Escorrega mas não Cai

Às 17h, na Rua Sacadura Cabral, 335 – Saúde

Bloco dos Bancários Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí

Às 17h, na Estátua Marielle Franco – Terminal Menezes Cortes – Centro

Banda Cultural do Jiló

Às 16h, na Rua Pinto de Figueiredo, 26A – Tijuca

Bloco da Sorveteria

Às 18h, na Rua Barros de Alarcão, 464 – Pedra de Guaratiba

Boêmios da Lapa

Às 17:00, na Praça Cardeal Câmara, 71 – Lapa

Cata Latas do Grajaú

Às 17h, na Praça Nobel, s/nº – Grajaú

Meia Dúzia de Gatos Pingados

Às 18h, na Avenida Cônego Vasconcelos, 30 – Bangu

Bloco Cultural e Carnavalesco Eu Sou Eu, Jacaré É Bicho D'Água

Às 16h, na Rua. Visconde de Abaeté, 137 – Vila Isabel

Bloco das Piranhas do Jefinho

Às 18h na Rua Barros de Alarcão – Pedra de Guaratiba

O.A.B.C Harmonia

Às 13h, na Rua Sacadura Cabral, 355 – Saúde

Banda Carnavalesca Vai Tomar no Azul

Às 18h , na Praça Rio Grande do Norte – Rua Pernambuco, 530 – Engenho de Dentro

Bloco Órfãos do Brizola

Às 16h, na Rua do Teatro, 29 – Centro

Banda Turma dos 300 - Chega Mais Grajaú

Às 18h, na Rua Júlio Furtado, 84 (com Praça Edmundo Rego) – Grajaú

Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto e Coirmãos

Às 18h, na Rua Castelo de Guimarães – Padre Miguel

Te Vejo por Dentro - Sou da Radiologia