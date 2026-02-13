logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de rua do Rio nesta sexta

Bloco das Carmelitas abre oficialmente a programação da capital
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/02/2026 - 07:32
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 09/02/2024 - Bloco das Carmelitas Foto: Fernando Maia/RioTur
© Fernando Maia/Riotur

Nesta sexta-feira (13), o desfile do Bloco das Carmelitas, no bairro de Santa Teresa, abre oficialmente a programação oficial do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Serão 20 blocos espalhados por vários bairros da cidade. 

A capital fluminense espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca.

Bloco das Carmelitas

  • Às 13h, na Ladeira de Santa Teresa – Santa Teresa

Bloco Carnavalesco Rola Preguiçosa Tarda mas não Falha

  • Às 18h, na Rua Maria Quitéria, 136 – Ipanema

Embaixadores da Folia

  • Às 18h, na Av. Nilo Peçanha – Centro

Bloco da Caramuela

  • Às 17h, na Praça Jardim do Méier

Senta que Eu Empurro

  • Às 18h, no Largo do Machado – Catete

Escorrega mas não Cai

  • Às 17h, na Rua Sacadura Cabral, 335 – Saúde

Bloco dos Bancários Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí

  • Às 17h, na Estátua Marielle Franco – Terminal Menezes Cortes – Centro

Banda Cultural do Jiló

  • Às 16h, na Rua Pinto de Figueiredo, 26A – Tijuca

Bloco da Sorveteria

  • Às 18h, na Rua Barros de Alarcão, 464 – Pedra de Guaratiba

Boêmios da Lapa

  • Às 17:00, na Praça Cardeal Câmara, 71 – Lapa

Cata Latas do Grajaú

  • Às 17h, na Praça Nobel, s/nº – Grajaú

Meia Dúzia de Gatos Pingados 

  • Às 18h, na Avenida Cônego Vasconcelos, 30 – Bangu

Bloco Cultural e Carnavalesco Eu Sou Eu, Jacaré É Bicho D'Água

  • Às 16h, na Rua. Visconde de Abaeté, 137 – Vila Isabel

Bloco das Piranhas do Jefinho

  • Às 18h na Rua Barros de Alarcão – Pedra de Guaratiba

O.A.B.C Harmonia

  • Às 13h, na Rua Sacadura Cabral, 355 – Saúde

Banda Carnavalesca Vai Tomar no Azul

  • Às 18h , na Praça Rio Grande do Norte – Rua Pernambuco, 530 – Engenho de Dentro

Bloco Órfãos do Brizola

  • Às 16h, na Rua do Teatro, 29 – Centro

Banda Turma dos 300 - Chega Mais Grajaú

  • Às 18h, na Rua Júlio Furtado, 84 (com Praça Edmundo Rego) – Grajaú

Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto e Coirmãos

  • Às 18h, na Rua Castelo de Guimarães – Padre Miguel

Te Vejo por Dentro - Sou da Radiologia

  • Às 17h, na Rua Joaquim Silva, 15 – Centro
Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 03/02/2026 – O intérprete Thiago Castelen, Mestre Fafá e a bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Pernambuco vai à Sapucaí com desfile da Grande Rio sobre o Manguebeat
Galo da Madrugada - homenagem a dom Helder Câmara
Galo Gigante homenageia Dom Helder Câmara, no Carnaval recifense
12/02/2026 - Carnaval: Bloco do Reggae celebra Bob Marley e Jimmy Cliff em São Luís. Foto: Acervo/ GDAM
Bloco do Reggae celebra Marley e Jimmy Cliff no carnaval de São Luís
Edição:
Aline Leal
Carnaval 2026 carnaval de rua blocos de rua Rio de Janeiro carnaval
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
12/02/2026 - Série Ouro celebra Leci Brandão, Xande de Pilares e Conceição Evaristo. Império Serrano promove noite de autógrafos com Conceição Evaristo. Foto: Império Serrano/Divulgação
Cultura Série Ouro celebra Leci Brandão, Xande de Pilares e Conceição Evaristo
sex, 13/02/2026 - 09:32
Mulher mostra polegar com uma marca de tinta após votar durante eleição geral em Daca 12/02/2026 REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Internacional BNP vence eleições parlamentares históricas em Bangladesh
sex, 13/02/2026 - 09:05
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Carnaval seguro: Cadastur identifica empresas de turismo regulares
sex, 13/02/2026 - 09:02
Rio de Janeiro (RJ), 14/01/2026 - Jorge Silveira, carnavalesco do Acadêmicos do Salgueiro, fala sobre o enredo dao desfile de 2026 da escola em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, no barracão da escola, na Cidade do Samba. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Homenagem do Salgueiro a Rosa Magalhães fechará desfiles de 2026
sex, 13/02/2026 - 08:32
Rio de Janeiro (RJ), 12/02/2026 – Alegorias da Unidos de Padre Miguel  - Escolas da Série Ouro do Rio terão competição acirrada pelo campeonato. Foto: Thais Brum/UPM
Cultura Escolas da Série Ouro do Rio terão competição acirrada pelo campeonato
sex, 13/02/2026 - 08:02
Rio de Janeiro (RJ) 09/02/2024 - Bloco das Carmelitas Foto: Fernando Maia/RioTur
Geral Carnaval 2026: veja a programação dos blocos de rua do Rio nesta sexta
sex, 13/02/2026 - 07:32
Ver mais seta para baixo