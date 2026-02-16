logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense

Trabalho do Corpo de Bombeiros foi reforçado no período de festas
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/02/2026 - 15:09
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ)  resgataram 453 pessoas em situação de afogamento desde a última sexta-feira (13). O trabalho da corporação nas praias de todo o estado foi reforçado, já que o número de banhistas aumenta significativamente no período do carnaval.

Desde o início do verão, boa parte dos salva-vidas estão trabalhando em postos móveis, como explica o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, Coronel Tarciso Salles:

"Essas estruturas ampliam a nossa capacidade de resposta e garantem mais mobilidade às equipes, que podem se reposicionar de forma estratégica conforme o fluxo de banhistas e as mudanças nas condições do mar. Com isso, tornamos o atendimento ainda mais ágil, eficiente e preventivo em toda a orla do estado"

Os agentes também contam com o auxílio de drones com alta resolução e câmeras térmicas, para facilitar a localização de pessoas em situação de emergência.

Desde 1 de janeiro, já foram realizados mais de 4,8 mil resgates no litoral fluminense.

 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Manaus: helicóptero e sonares reforçam buscas por vítimas de naufrágio
Brasília (DF), 16/02/2026 - Bebês brincam no Lar da Criança Padre Cícero, instituição que acolhe mais de 20 crianças e adolescentes. Poucos estão habilitados para adoção . Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Pobreza afeta desenvolvimento de bebês desde 6 meses, mostra pesquisa
Edição:
Aline Leal
Afogamento Rio de Janeiro Carnaval Carnaval 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Cariocas e turistas vão à praia em dia de forte calor no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense
seg, 16/02/2026 - 15:09
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Slalom Run 1 - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 16, 2026. Lucas Pinheiro Braathen of Brazil falls during his first run in the Men's Slalom REUTERS/Gintare Karpaviciute
Esportes Jogos de Inverno: Brasil encerra campanha histórica no esqui alpino
seg, 16/02/2026 - 14:49
Logo da Agência Brasil
Internacional Arco dos Namorados desaba no Dia dos Namorados na costa da Itália
seg, 16/02/2026 - 14:48
Logo da Agência Brasil
Geral Manaus: helicóptero e sonares reforçam buscas por vítimas de naufrágio
seg, 16/02/2026 - 13:19
São Paulo (SP), 15/02/2026 - Desfile do Bloco Sol na cara, na Praça da Sé. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Campanha contra assédio sexual no carnaval tem adesão de 18 estados
seg, 16/02/2026 - 13:06
Brasília (DF), 16/02/2026 – Robôs humanóides chineses são centro das atenções no espetáculo do Ano Novo Lunar Frame Reuters/Proibida reprodução
Internacional Robôs humanóides chineses são atrações no espetáculo do Ano Novo Lunar
seg, 16/02/2026 - 12:54
Ver mais seta para baixo