Carnaval: salva-vidas resgatam 453 pessoas no litoral fluminense

Trabalho do Corpo de Bombeiros foi reforçado no período de festas

Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) resgataram 453 pessoas em situação de afogamento desde a última sexta-feira (13). O trabalho da corporação nas praias de todo o estado foi reforçado, já que o número de banhistas aumenta significativamente no período do carnaval.

Desde o início do verão, boa parte dos salva-vidas estão trabalhando em postos móveis, como explica o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, Coronel Tarciso Salles:

"Essas estruturas ampliam a nossa capacidade de resposta e garantem mais mobilidade às equipes, que podem se reposicionar de forma estratégica conforme o fluxo de banhistas e as mudanças nas condições do mar. Com isso, tornamos o atendimento ainda mais ágil, eficiente e preventivo em toda a orla do estado"

Os agentes também contam com o auxílio de drones com alta resolução e câmeras térmicas, para facilitar a localização de pessoas em situação de emergência.

Desde 1 de janeiro, já foram realizados mais de 4,8 mil resgates no litoral fluminense.