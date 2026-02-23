logo ebc
Carnaval teve menos furtos e roubos de celulares, diz governo do Rio

Ocorrências contra turistas também apresentaram queda, segundo balanço
Agência Brasil
Publicado em 23/02/2026 - 18:20
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 14/02/2026 – O bloco Cordão da Bola Preta desfila no sábado de carnaval no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Balanço divulgado nesta segunda-feira (23) pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro indicou queda na criminalidade no carnaval deste ano. Segundo o governo, as cidades fluminenses tiveram 43,5% menos ocorrências envolvendo turistas e 32,88% de redução nos furtos e roubos de celulares e crimes contra transeuntes.

Ao todo, 731 pessoas foram presas em ações integradas durante o carnaval, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, de acordo com o balanço da Operação Carnaval 2026.

Para o governo do estado, os resultados são positivos e mostram redução da criminalidade e aumento da produtividade policial. Segundo o governador, Cláudio Castro, o Carnaval do Rio "é uma vitrine para o mundo", e a redução de índices importantes "impacta diretamente na diversão de turistas e moradores do estado", defendeu.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, houve um crescimento de 211% na recuperação de celulares roubados ou furtados, alta de 46% nas apreensões de armas de fogo, além de aumento de 208% na apreensão de simulacros, em comparação a 2025.

Já a Operação Lei Seca realizou 44 ações, abordou 4.658 condutores e registrou 858 infrações por alcoolemia, o que corresponde a 18,4% das abordagens. No Sambódromo da Marquês de Sapucaí, mais de 100 motoristas de carros alegóricos foram testados, com 100% de aprovação.

Salvamentos nas praias

Na orla, os socorros aumentaram durante o carnaval. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, foram 1.517 atendimentos marítimos, um aumento de 172% em relação ao mesmo período de 2025.

Ainda conforme o balanço divulgado, o programa Segurança Presente registrou 44 ocorrências até o dia 18 de fevereiro. O Segurança Presente é um programa que suplementa a atuação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com foco em segurança pública, cidadania e atendimento social.

No carnaval, o programa operou com 1.444 agentes e monitorou 390 câmeras com reconhecimento facial em 90 pontos estratégicos, com bases no Centro, Zona Sul e no Sambódromo, onde houve reforço das equipes do Mulher Presente na campanha “Não é Não! Respeite a decisão”.

