Centro de São Paulo está sem luz elétrica nesta terça-feira

30 mil clientes seguem sem energia. Enel não identificou as causas
Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/02/2026 - 17:20
São Paulo
São Paulo - SP, 18/03/2024, Um apagão na manhã desta segunda-feira deixou bairros da região central capital sem energia elétrica. Pelo menos Santa Cecília, Higienópolis, e Vila Buarque foram afetados. Comerciantes e restaurantes sem energia na Alameda Barros. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil
© Paulo Pinto/ Agência Brasil

Cerca de 30 mil clientes estão sem energia no centro de São Paulo, em área de concessão para a Enel (Entidade Nacional de Energia Elétrica). A interrupção atinge a região da Avenida Nove de Julho e Higienópolis, além de bairros próximos, e chegou a afetar cerca de 38 mil pessoas no meio da tarde de hoje (3).

A concessionária informa ter disponibilizado alguns geradores, mas ainda desconhece a causa do problema. Não houve chuvas intensas na região hoje. 

Na última sexta-feira a interrupção do abastecimento, para ações preventivas, levou a um incêndio em gerador no Instituto do Câncer (Icesp). Um paciente morreu durante transferência para outra unidade.

Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A continuidade do contrato da Enel na região está em avaliação na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)Prefeito e governador de São Paulo se manifestaram contrários à continuidade dos serviços da empresa nos moldes atuais. Inicialmente a agência havia aprovado a renovação por mais 30 anos, porém pressão da população e de políticos após apagões nos últimos dois anos levou à abertura de um processo de caducidade da concessão.

Edição:
Valéria Aguiar
São Paulo Aneel luz elétrica clientes geradores Icesp Enel
