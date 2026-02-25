logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chega a 46 o número de mortos nas chuvas na Zona da Mata Mineira

Pelo menos 21 pessoas continuam desaparecidas em Juiz de Fora e Ubá
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/02/2026 - 17:18
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Subiu para 46 o número de mortes na Zona da Mata Mineira, por causa dos temporais e deslizamentos de terra que atingem a região desde a última segunda-feira (23). O balanço mais recente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais indica 40 vítimas fatais em Juiz de Fora e seis em Ubá.

As buscas continuam em oito áreas dos dois municípios, já que pelo menos 21 pessoas estão desaparecidas.

Em Juiz de Fora, há 3 mil desabrigados e 400 desalojados. Já em Ubá, 26 pessoas estão desabrigadas e 178 desalojadas.

São consideradas desabrigadas as pessoas que perderam as casas e estão em um abrigo público. Já as desalojadas não necessariamente perderam as casas, mas tiveram que ser abrigadas por amigos ou familiares.

Vizinha aos municípios mais atingidos, Matias Barbosa também sofre com alagamentos. A prefeitura suspendeu serviços de educação e de saúde e também decretou estado de calamidade pública por causa dos impactos da fortes chuvas. Imagens aéreas mostram a cidade completamente alagada.

>> Soterrado, homem sobrevive com ajuda de amigo em Juiz de Fora

>> Moradores relatam desespero após mortes em Juiz de Fora

 

Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Moradores retiram móveis de suas casas após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Moradores retiram móveis de suas casas após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Alerta de mais chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de grande perigo para chuvas até as 23h59min da próxima sexta-feira (27) para a Zona da Mata mineira.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) considera muito alta a possibilidade de permanência ou novas ocorrências de enxurradas, alagamentos em áreas de drenagem deficiente e inundações em Juiz de Fora.

A Defesa Civil Nacional enviou na manhã de terça-feira (24) oito técnicos especialistas do Grupo de Apoio a Desastres (Gade).

Os profissionais vão colaborar para acelerar as ações de assistência humanitária, para o restabelecimento de serviços essenciais e para a reconstrução nas cidades atingidas.

Equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde também atuam no atendimento à população.

O governo federal reconheceu na manhã de terça (24) o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Veja galeria de fotos

 

Galeria: Chuvas em Juiz de Fora - Tânia Rêgo/Agência Brasil
Relacionadas
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Familiares acompanham busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Inmet emite alerta de grande perigo para chuvas intensas em Minas
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Voluntário acompanha busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
MG: veja como ajudar afetados pelas chuvas; governo alerta para golpes
24.02.2026 - A cidade de Peruíbe sofre as piores consequências das chuvas que atingiu a cidade desde sábado (21); nesta segunda, há 213 pessoas desabrigadas no município - Foto: Defesa Civil de Peruíbe/Divulgação
Litoral de São Paulo está em alerta de grande perigo para chuvas
Edição:
Vinicius Lisboa
chuvas em Minas Gerais Minas Gerais chuvas temporais deslizamento de terra Juiz de Fora Ubá Defesa Civil Inmet Cemaden
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 24/02/2026 - Natividade da Serra. Foto: Defesa Civil-SP
Geral Autoridades de SP se reunirão nesta quinta após previsão de mais chuva
qua, 25/02/2026 - 18:45
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
Política Estupro: CCJ aprova vulnerabilidade absoluta para menor de 14 anos
qua, 25/02/2026 - 18:35
Smash de Singapura - duplas mistas - Hugo Calderano e Bruna Takahashi
Esportes Calderano e Bruna Takahashi vão à semi de duplas do Smash de Singapura
qua, 25/02/2026 - 18:31
Ubá (MG), 25/02/2026 - ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, fala com jornalistas para anúncio de ajuda para os municípios atingidos pela chuva e alagamento. Foto: Márcio Pinheiro/MIDR
Geral Ministro diz que equipes federais permanecerão na Zona da Mata mineira
qua, 25/02/2026 - 18:26
Matias Barbosa (MG), 24/02/2026 - Casas alagadas após fortes chuvas. Foto: Prefeitura Matias Barbosa/Divulgação
Meio Ambiente Aquecimento do Atlântico potencializa eventos climáticos extremos
qua, 25/02/2026 - 17:46
Canoas (RS), 21/05/2024 – CHUVAS/ RS - RESGATE - Como as águas ainda estão altas, várias pessoas continuam resgatando animais em Mathias Velho, Canoas. - Tutora consegue resgatar seu gato em Mathias Velho. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Senado aprova política de proteção a animais resgatados em desastres
qua, 25/02/2026 - 17:36
Ver mais seta para baixo