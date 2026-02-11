Cheia de rios amazônicos deixa 35 cidades em alerta e emergência

O município de Eirunepé, no Amazonas, está em situação de emergência, e outras 11 cidades nas regiões sul e sudoeste do estado, próximas aos rios Purus e Juruá, estão em alerta. Isto porque vários rios amazônicos estão em processo de enchente neste mês de fevereiro.

Além disso, 13 municípios estão em atenção. Com previsão de chuvas acima da média, principalmente nas regiões oeste e centro-sul do Amazonas, o governo resolveu antecipar o envio de cestas básicas e ajuda para as famílias atingidas.

De acordo com a Defesa Civil, o pico da cheia em duas calhas de rios deve acontecer nas próximas semanas, o que exige mobilização para garantir abastecimento, transporte, saúde e assistência para as comunidades isoladas.

O monitoramento hidrológico aponta 35 cidades diretamente impactadas pelas cheias nos rios da Amazônia, atingindo 173 mil famílias.

Ações

O governo fez nesta segunda-feira (9) uma reunião do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos para alinhar essas ações de prevenção à cheia dos rios no Amazonas. Entre as medidas adotadas estão o envio de cestas básicas, água potável, caixas-d’água e purificadores, além de kits de higiene e limpeza, medicamentos e compra de alimentos da agricultura familiar.

A área da saúde deve distribuir kits de medicamentos, vacinas e soros, além de monitorar doenças, como leptospirose, diarreia, malária e dengue. Um barco-hospital será direcionado para os municípios prioritários. Segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB), os principais rios da bacia amazônica estão hoje próximos da média histórica, mas o pico das enchentes era esperado para junho.