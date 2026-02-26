logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chuva mata 55 pessoas e mobiliza oito frentes de resgate em Minas

Operação envolve retroescavadeiras, além de técnicos da Anatel
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/02/2026 - 16:03
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A tragédia provocada pela chuva na Zona da Mata mineira contabiliza 55 mortes, segundo atualização divulgada na tarde desta quinta-feira (26/2) pelo Corpo de Bombeiros. Ao todo, são oito frentes de trabalho em atuação, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, com operações ininterruptas de busca e salvamento.

Em Juiz de Fora, o número de mortos chega a 49, com 11 pessoas ainda desaparecidas. Ao todo, 3 mil moradores estão desalojados e não há registro de desabrigados até o momento.

Em Ubá, foram confirmadas seis mortes e duas pessoas continuam desaparecidas. O município contabiliza 1,2 mil desalojados e 500 desabrigados.

Em Matias Barbosa, não há registro de mortes nem de desaparecidos. A cidade soma 810 desalojados e, até agora, não há desabrigados.

Em Juiz de Fora, os militares do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Patos de Minas, atuam em uma frente de trabalho no bairro Esplanada, onde uma casa de três pavimentos desabou com cinco pessoas da mesma família. Até o momento, quatro corpos foram encontrados.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Celular para localização

A operação envolve uma força-tarefa integrada por equipes terceirizadas da prefeitura, que atuam com retroescavadeira e caminhão, além de técnicos da Anatel, responsáveis pelo rastreamento de sinais de celular na tentativa de localizar possíveis vítimas sob os escombros.

A equipe do canil de Varginha também está no local, auxiliando nas buscas. Neste momento, os militares concentram esforços em uma área previamente demarcada como de interesse pelas equipes de cães farejadores e pela Anatel.

O efetivo do 12º BBM é formado por oito militares, divididos em duas equipes: quatro atuam no período diurno e quatro no noturno. O sistema de revezamento garante que os trabalhos ocorram 24 horas por dia, de forma contínua e coordenada em todas as frentes de atuação.

Edição:
Talita Cavalcante
chuvas em Minas Gerais Minas Gerais Juiz de Fora Ubá Chuvas Deslizamentos de Terra
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Matias Barbosa (MG), 24/02/2026 - Casas alagadas após fortes chuvas. Foto: Prefeitura Matias Barbosa/Divulgação
Economia Banco do Brasil anuncia apoio a vítimas de enchente em MG
qui, 26/02/2026 - 16:29
Brasília (DF), 25/09/2025 - Ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Antônio Augusto/STF
Justiça Gilmar Mendes defende tramitação do inquérito das fake news
qui, 26/02/2026 - 16:28
Brasília (DF), 26.08.2023 - Ministério da Saúde lançou, no Zoológico de Brasília, a campanha de multivacinação no Distrito Federal. Foto: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Cobertura vacinal contra HPV atinge 95,81% na capital paulista
qui, 26/02/2026 - 16:25
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Ligue 180 pode ser obrigatório em notícias de violência contra mulher
qui, 26/02/2026 - 16:19
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Chuva mata 55 pessoas e mobiliza oito frentes de resgate em Minas
qui, 26/02/2026 - 16:03
Fachada do Supremo Ttribunal Federal. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência
Justiça STF adia para 25 de março julgamento sobre suspensão de penduricalhos
qui, 26/02/2026 - 15:59
Ver mais seta para baixo