logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chuvas deixam 384 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista

Município registrou 234 milímetros de chuva nos últimos três dias
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/02/2026 - 08:49
São Paulo
24/02/2026 - Alto volume de chuva em Peruíbe no estado de São Paulo. Foto: Frame/defesacivilsp/Instagram
© Frame/defesacivilsp/Instagram

O município de Peruíbe, no litoral paulista, tem 384 pessoas desabrigadas devido às chuvas intensas que atingiram a região nos últimos dias, de acordo com a última atualização da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A cidade teve 234 milímetros (mm) de acumulados de chuva nos últimos três dias. Os desabrigados foram acolhidos em duas escolas municipais, uma escola agrícola e em um centro comunitário.

Nesta terça-feira (24), o município de Ilhabela registrou chuva com vendaval, o que gerou danos como quedas de barreira e de árvores sobre a Rodovia SP-131 e desmoronamento de talude e queda árvores sobre a SP-125 (Estrada dos Castelhanos). Não houve registro de vítimas.

Além de cidades no litoral, o acúmulo de chuva gerou complicações em outras regiões do estado de São Paulo. No município de São Manuel, chuvas intensas levaram a alagamentos, transbordamento de rios e solapamento nesta terça. Segundo a Defesa Civil, 200 pessoas estão desalojadas. Não houve feridos.

Relacionadas
24/02/2026 - Alto volume de chuva em Peruíbe no estado de São Paulo. Foto: Frame/defesacivilsp/Instagram
Chuvas deixam mais de 300 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros e voluntários fazem busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Mortos em temporais em Juiz de Fora e Ubá chegam a 36
Edição:
Aécio Amado
chuvas intensas meteorologia Defesa Civil Peruíbe São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Barraca que abrigava jornalistas é alvo de ataque israelense em Khan Younis, sul de Gaza 7/4/2025 REUTERS/Hatem Khaled
Internacional Em 2025, 129 jornalistas foram assassinados; mais de 80 por Israel
qua, 25/02/2026 - 11:16
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Familiares acompanham busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Inmet emite alerta de grande perigo para chuvas intensas em Minas
qua, 25/02/2026 - 10:51
25/02/2026 - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25/2), a Operação Vassalos, com o objetivo de apurar a prática de crimes licitatórios diversos, como a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório e a fraude em licitação e contrato, além de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral Operação da PF combate organização que fraudava licitações
qua, 25/02/2026 - 09:29
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldados do Corpo de Bombeiros e voluntários fazem busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Mortos em temporais em Juiz de Fora e Ubá chegam a 36
qua, 25/02/2026 - 09:02
Solar panels are installed on the roof of a building housing the Board of Trustees of the House of the Hebrew Community of Cuba, as Cubans grapple with an ongoing energy crisis exacerbated by fuel shortages, Havana, Cuba February 19, 2026. REUTERS/Norlys Perez
Internacional México envia segundo pacote de ajuda humanitária com alimentos a Cuba
qua, 25/02/2026 - 09:02
24/02/2026 - Alto volume de chuva em Peruíbe no estado de São Paulo. Foto: Frame/defesacivilsp/Instagram
Geral Chuvas deixam 384 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista
qua, 25/02/2026 - 08:49
Ver mais seta para baixo