logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chuvas deixam mais de 300 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista

Cidades do litoral paulista têm situação caótica nas últimas 24 horas
Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 10:07
São Paulo
24/02/2026 - Alto volume de chuva em Peruíbe no estado de São Paulo. Foto: Frame/defesacivilsp/Instagram
© Frame/defesacivilsp/Instagram

O litoral do estado de São Paulo foi fortemente atingido por uma tempestade que provocou desabamentos, deslizamentos e desabrigados nas últimas 24 horas em várias cidades.

Peruíbe é o município mais atingido com 56 milímetros (mm) de água acumulados em um dia. A cidade teve alagamentos e mais de trezentas pessoas desabrigadas, além de cerca de 100 desalojadas. Não há vítimas.

Nos últimos três dias, a cidade teve mais de 280 milímetros de chuva acumulados, segundo a Defesa Civil. A prefeitura decretou situação de emergência.

Caraguatatuba também recebeu grande quantidade de chuvas e vendavais. Há vários pontos de alagamento em vias públicas e 12 imóveis foram afetados. No entanto, não há desalojados, desabrigados e vítimas.

Deslizamento de terra

A cidade de Ilhabela, que também teve muita chuva e vendavais, registrou deslizamento de terra e falta de energia elétrica durante algumas horas. Não há vítimas ou desabrigados.

Em Guarujá, houve queda de árvores e deslizamentos. Mongaguá sofreu com transbordamento de rios e várias ruas inundaram. Cerca de 800 imóveis foram afetados.

Ubatuba, que teve duas mortes na noite de sábado devido a um naufrágio provocado pelo mau tempo, sofreu nas últimas 24 horas com deslizamentos, queda de árvores, alagamento de rodovia, enxurradas e transbordamento de córregos.

Ao todo, 407 casas e quatro escolas foram afetadas. A cidade tem seis pessoas desalojadas. O município recebeu 54 milímetros de água acumulados em um dia.

Relacionadas
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Câmera de segurança Juiz Fora
Prefeitura de Juiz de Fora decreta calamidade após chuvas históricas
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Fortes chuvas deixam 14 mortos e 440 desabrigados em Juiz de Fora
São José do Caí (RS), 18/06/2025 - Bombeiros acionados para fazer resgate durante chuvas no Rio Grande do Sul. Foto: Alexandre Pessoa/Divulgação
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 14 unidades da federação
Edição:
Kleber Sampaio
meteorologia Peruíbe Caraguatatuba Ubatuba Guarujá Deslizamentos Energia Elétrica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 24/02/2026 - O ministro das Cidades, Jader Filho, participa do programa Bom Dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Governo estuda viabilidade de Tarifa Zero no transporte público
ter, 24/02/2026 - 12:17
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Grande SP tem dois feminicídios em menos de 24 horas
ter, 24/02/2026 - 12:00
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Contas externas têm saldo negativo menor em janeiro de 2026
ter, 24/02/2026 - 11:58
Brasília - 23.05.2023 - Cenas da cidade de Brasília. Na foto a Esplanada dos MInistérios. Foto: José Cruz/ Agência Brasil
Geral Brasília volta a sediar Conferência Nacional das Cidades
ter, 24/02/2026 - 11:55
Brasília 24/02/2026 - Chuvas em Juiz de Fora. Frame Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Geral Sobe para 22 total de mortos por chuvas em Juiz de Fora e Ubá
ter, 24/02/2026 - 11:52
Pessoas se reúnem na cidade ucraniana de Bucha para marcar 4º aniversário da invasão russa 24/2/2026 REUTERS/Alina Smutko
Internacional Invasão da Ucrânia completa quatro anos nesta terça-feira
ter, 24/02/2026 - 11:51
Ver mais seta para baixo