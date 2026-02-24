logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chuvas em MG: autoridades contabilizam 28 mortes e 40 desaparecidos

Mais de 200 pessoas estão desabrigadas em Juiz de Fora e Ubá
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/02/2026 - 17:34
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Soldado do Corpo de Bombeiros faz busca em casas soterradas após fortes chuvas. Foto: CBMMG/Divulgação
© CBMMG/Divulgação

O governo de Minas Gerais atualizou na tarde desta terça-feira (24), em uma coletiva de imprensa em Juiz de Fora, os principais dados sobre o impacto das fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata entre a madrugada de segunda-feira (23) e esta terça.

O Corpo de Bombeiros confirmou 28 mortes, sendo 21 em Juiz de Fora e 7 em Ubá, além de 40 pessoas desaparecidas. Segundo a corporação, ainda há registros de pessoas soterradas.

“Em poucas horas, choveu quase o equivalente a um mês inteiro. Isso provocou deslizamentos severos”, afirmou o governador Romeu Zema.

Zema solidarizou-se com as famílias das vítimas e informou que permanecerá na região até quarta-feira, seguindo depois para Ubá. Segundo as autoridades, há alta probabilidade de aumento no número de óbitos, uma vez que ainda há vítimas desaparecidas.

De acordo com o comandante regional do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, são 130 ocorrências registradas até o momento, com 98 pessoas resgatadas com vida. Cerca de 500 homens estão empenhados na operação, sendo aproximadamente 100 bombeiros militares, além de tropas especializadas com cães farejadores.

Desabrigados

De acordo com a atualização feita pelo governo do estado, há 200 desabrigados e 400 desalojados em Juiz de Fora. Em Ubá são 14 desabrigados e 46 desalojados.

O desalojado é a pessoa que precisou sair de casa, mas tem para onde ir, seja na casa de parentes, amigos ou em outro imóvel próprio. Já o desabrigado é aqueles que também saiu de casa, mas não tem para onde ir, depende de abrigos como ginásios, escolas ou estruturas montadas pelo poder público.

O major Mardell da Silva informou que toda a população recebeu alerta emergencial nos celulares, recomendando evacuação imediata em áreas de risco.

“Quando receber o alerta, saia imediatamente de casa. O risco geológico é muito grave em toda a região”, reforçou o governador.

O Conselho Regional de Engenharia (CREA-MG) enviou profissionais para avaliar encostas e estruturas comprometidas. A Defesa Civil mantém monitoramento contínuo das áreas mais críticas.

A CEMIG, empresa de fornecimento de energia elétrica no estado, informou que 22 mil imóveis ficaram sem luz. Geradores estão sendo deslocados de Belo Horizonte para acelerar o restabelecimento do serviço.

As buscas continuam na noite desta terça-feira, com monitoramento permanente das áreas de risco e previsão de novas atualizações nas próximas horas.

Recursos emergenciais

O governador anunciou a liberação imediata de recursos suplementares para apoiar as ações locais, sendo R$ 38 milhões para Juiz de Fora e R$ 8 milhões para Ubá Ele também informou ter recebido do governo federal a garantia de apoio posterior para reconstrução de pontes, vias e estruturas públicas. Em Ubá, uma das pontes foi destruída pela força das águas. 

*texto alterado às 17h45 para atualização do número de mortos e desaparecidos 

Relacionadas
24.02.2026 - A cidade de Peruíbe sofre as piores consequências das chuvas que atingiu a cidade desde sábado (21); nesta segunda, há 213 pessoas desabrigadas no município - Foto: Defesa Civil de Peruíbe/Divulgação
Litoral de São Paulo está em alerta de grande perigo para chuvas
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Casas ficaram soterradas durante fortes chuvas. Frame: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação
Lula mobiliza equipes federais para atuar em meio a chuvas em MG
24/02/2026 - Alto volume de chuva em Peruíbe no estado de São Paulo. Foto: Frame/defesacivilsp/Instagram
Chuvas deixam mais de 300 desabrigados em Peruíbe, no litoral paulista
Edição:
Amanda Cieglinski
Ubá Juiz de Fora chuvas Minas Gerais Zema Defesa Civil chuvas em Minas Gerais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Itamaraty alerta para falsas propostas de emprego no Sudeste Asiático
ter, 24/02/2026 - 18:38
Brasília (DF) 14/02/2025 - Proibição do uso de celulares nas escolas. A aluna do colégio Galois, Joana Chiaretto. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Senado aprova MP que transforma ANPD em agência reguladora
ter, 24/02/2026 - 18:22
Juiz de Fora (MG), 24/02/2026 - Voluntário acompanha busca e resgate de pessoas em escombros de casas soterradas por lama após fortes chuvas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral MG: veja como ajudar afetados pelas chuvas; governo alerta para golpes
ter, 24/02/2026 - 18:17
seleção feminina de futebol se apresenta para primeiros amistosos de 2026
Esportes Seleção feminina se apresenta para os primeiros amistosos deste ano
ter, 24/02/2026 - 18:13
São Paulo (SP), 09/11/2025 - Estudantes no primeiro dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil.
Educação Pré-selecionados têm até fim da noite para completar cadastro no Fies
ter, 24/02/2026 - 18:02
Deputado Eduardo Bolsonaro durante sessão de posse dos deputados federais para a 56a Legislatura.
Justiça Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro sobre abertura de ação penal
ter, 24/02/2026 - 17:54
Ver mais seta para baixo