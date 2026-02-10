Chuvas: estado de SP tem 45 cidades em atenção para deslizamentos

Regiões têm altos acumulados de chuvas nas últimas horas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo ampliou, nesta terça-feira (10), para 45 municípios o número de cidades em estado de atenção para deslizamentos de terra, devido aos altos acumulados de chuva registrados nas últimas 72 horas.

As chuvas deixaram o solo saturado e aumentaram o risco de ocorrências, especialmente em áreas de encosta e regiões previamente mapeadas como vulneráveis. O nível de atenção indica possibilidade de ocorrência de deslizamentos, exigindo vigilância redobrada das defesas civis municipais e da população.

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil estabelece quatro níveis operacionais - observação, atenção, alerta e alerta máximo - definidos a partir da análise integrada dos volumes de chuva, da previsão meteorológica, das vistorias de campo e do registro de ocorrências.



Risco

No estágio de atenção, os municípios devem intensificar vistorias em áreas de risco, manter monitoramento permanente das condições do solo, reforçar ações de conscientização junto à população e manter equipes e recursos em prontidão, podendo propor a elevação do nível do plano caso os critérios técnicos indiquem agravamento do cenário.

“Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de instabilidade como rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas”, diz nota da Defesa Civil.

Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Cuidados

Municípios em estado de atenção para deslizamentos:

• São Paulo

• Caieiras

• Francisco Morato

• Franco da Rocha

• Mairiporã

• Santana de Parnaíba

• Bertioga

• Guarujá

• Aparecida

• Caçapava

• Caraguatatuba

• Cunha

• Jacareí

• Lagoinha

• Lorena

• Monteiro Lobato

• Redenção da Serra

• São José dos Campos

• São Sebastião

• Taubaté

• Ubatuba

• Campos do Jordão

• Santo Antônio do Pinhal

• São Bento do Sapucaí

• São Luiz do Paraitinga

• Iperó

• Laranjal Paulista

• Mairinque

• Salto

• Amparo

• Atibaia

• Bom Jesus dos Perdões

• Bragança Paulista

• Cabreúva

• Campinas

• Campo Limpo Paulista

• Cordeirópolis

• Indaiatuba

• Joanópolis

• Jundiaí

• Monte Mor

• Morungaba

• Nazaré Paulista

• Pedreira

• Piracaia