logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chuvas: estado de SP tem 45 cidades em atenção para deslizamentos

Regiões têm altos acumulados de chuvas nas últimas horas
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/02/2026 - 10:05
São Paulo
Chuvas em São Paulo
© Reprodução TV Brasil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo ampliou, nesta terça-feira (10), para 45 municípios o número de cidades em estado de atenção para deslizamentos de terra, devido aos altos acumulados de chuva registrados nas últimas 72 horas.

As chuvas deixaram o solo saturado e aumentaram o risco de ocorrências, especialmente em áreas de encosta e regiões previamente mapeadas como vulneráveis. O nível de atenção indica possibilidade de ocorrência de deslizamentos, exigindo vigilância redobrada das defesas civis municipais e da população.

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil estabelece quatro níveis operacionais - observação, atenção, alerta e alerta máximo - definidos a partir da análise integrada dos volumes de chuva, da previsão meteorológica, das vistorias de campo e do registro de ocorrências.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Risco

No estágio de atenção, os municípios devem intensificar vistorias em áreas de risco, manter monitoramento permanente das condições do solo, reforçar ações de conscientização junto à população e manter equipes e recursos em prontidão, podendo propor a elevação do nível do plano caso os critérios técnicos indiquem agravamento do cenário.

“Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de instabilidade como rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas”, diz nota da Defesa Civil.

Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Cuidados

Municípios em estado de atenção para deslizamentos:

• São Paulo

• Caieiras

• Francisco Morato

• Franco da Rocha

• Mairiporã

• Santana de Parnaíba

• Bertioga

• Guarujá

• Aparecida

• Caçapava

• Caraguatatuba

• Cunha

• Jacareí

• Lagoinha

• Lorena

• Monteiro Lobato

• Redenção da Serra

• São José dos Campos

• São Sebastião

• Taubaté

• Ubatuba

• Campos do Jordão

• Santo Antônio do Pinhal

• São Bento do Sapucaí

• São Luiz do Paraitinga

• Iperó

• Laranjal Paulista

• Mairinque

• Salto

• Amparo

• Atibaia

• Bom Jesus dos Perdões

• Bragança Paulista

• Cabreúva

• Campinas

• Campo Limpo Paulista

• Cordeirópolis

• Indaiatuba

• Joanópolis

• Jundiaí

• Monte Mor

• Morungaba

• Nazaré Paulista

• Pedreira

• Piracaia

Relacionadas
São Paulo (SP), 30/01/2025 - Chuva leve no final da tarde no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Rio, Minas e São Paulo têm alerta de “grande perigo” para chuvas
Verão começa nesta segunda-feira, 21, com previsão de mais chuva em São Paulo
Tempestade faz a décima quarta vítima das chuvas em São Paulo
São Paulo (SP), 09/12/2025 - Chegada de frente fria causa chuva na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Defesa Civil alerta para risco de chuvas fortes em São Paulo
Edição:
Kleber Sampaio
deslizamentos São Paulo Defesa Civil cuidados
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Sapucaia (RJ), 18/09/2024 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de aproximadamente uma tonelada de maconha e cocaína na cidade de Sapucaia. Foto: PRF/Divulgação
Geral Operação internacional apreende 1,3 t de cocaína em alto mar
ter, 10/02/2026 - 11:23
Supermercado na zona sul do Rio de Janeiro
Economia INPC de janeiro sobe 0,39% e acumula alta de 4,3% em 12 meses
ter, 10/02/2026 - 11:22
Brasília (DF), 10/02/2026 – Nova ferramenta do Governo do Brasil promove educação financeira a famílias inscritas no CadÚnico. Foto: Secom/PR
Economia Ferramenta promove educação financeira a famílias no CadÚnico
ter, 10/02/2026 - 10:45
FILE PHOTO: A box of Mounjaro, a tirzepatide injection drug used for treating type 2 diabetes and made by Lilly is seen at Rock Canyon Pharmacy in Provo, Utah, U.S. March 29, 2023. REUTERS/George Frey/File Photo
Saúde Câmara aprova urgência para votar quebra de patente do Mounjaro
ter, 10/02/2026 - 10:24
Chuvas em São Paulo
Geral Chuvas: estado de SP tem 45 cidades em atenção para deslizamentos
ter, 10/02/2026 - 10:05
Supermercado no Rio de Janeiro 14/03/2020 REUTERS/Sergio Moraes
Economia Inflação oficial de janeiro fica em 0,33% e se mantém dentro da meta
ter, 10/02/2026 - 09:22
Ver mais seta para baixo