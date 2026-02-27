logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chuvas fortes deixam 64 mortos em Juiz de Fora e Ubá

Ainda existem três desaparecidos em Juiz de Fora e dois em Ubá.
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/02/2026 - 07:57
Rio de Janeiro
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Casas são destruídas após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Os deslizamentos e enchentes causados pelas fortes chuvas que atingem a Zona da Mata Mineira desde segunda-feira (23) deixaram 64 mortos, dos quais 58 em Juiz de Fora e seis em Ubá, informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) na manhã desta sexta-feira (27).

Ainda existem três desaparecidos em Juiz de Fora e dois em Ubá.

Em Juiz de Fora, os bombeiros estão mobilizados em três frentes de trabalho: bairros Paineiras, JK (Comunidade Parque Burnier) e Linhares. Nesta quinta-feira (26), houve um novo deslizamento, que atingiu três casas, no Bairro Bom Clima, em Juiz de Fora, com o registro de uma vítima desaparecida.

Segundo a prefeitura de Juiz de Fora, há cerca de 4,2 mil desabrigados e desalojados e foram registradas 1.696 ocorrências pela Defesa Civil desde a última segunda-feira.

 O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de perigo para chuvas intensas até às 23h59 desta sexta-feira na zona da mata, com chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Permanece o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Relacionadas
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Casas são destruídas após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Chuvas: saque do FGTS é liberado para moradores de cidades de MG
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – A auxiliar de cozinha, Daniele Saldanha, moradora do bairro Alto do Grajaú, teve a casa condenada pela Defesa Civil e está abrigada na Escola Municipal Murilo Mendes, no Alto do Grajaú, em Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Desabrigados enfrentam incertezas depois de chuvas em Juiz de Fora
Juiz de Fora (MG), 25/02/2026 – Bombeiros retiram corpo de escombros após fortes chuvas no bairro Cerâmica, na zona sudeste de Juiz de Fora. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Juiz de Fora: desastre reflete negligência com aquecimento global
Edição:
Graça Adjuto
chuvas em Minas Gerais Juiz de Fora Ubá Mortos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, em Genebra
Internacional ONU: violência contra as mulheres se tornou "emergência global"
sex, 27/02/2026 - 09:09
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda de fevereiro
sex, 27/02/2026 - 08:50
26/02/2026 - Exposição Brasilidades Palácio Tiradentes. Pintura do artista italiano Maurizio Ferri. Foto: Diretoria de Cultura da Alerj/ Divulgação
Cultura Exposição traz influência de Jorge Amado e Carybé em artista italiano
sex, 27/02/2026 - 08:48
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Temporais atingem o estado do Rio
sex, 27/02/2026 - 08:45
Brasília (DF) 03/09/2024 - Meninas cientistas Foto: USP/Divulgação
Educação Observatório lança edital do programa Meninas Cientistas do ON
sex, 27/02/2026 - 08:28
IMPOSTO DE RENDA 201,Declaração IRPF 2019
Economia Comprovantes para Imposto de Renda devem ser enviados até esta sexta
sex, 27/02/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo