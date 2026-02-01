logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Ciclone extratropical se intensifica em Santa Catarina

Chegada é prevista entre esta segunda (2) e quarta-feira
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/02/2026 - 17:19
Rio de Janeiro
Chuva em Santa Catarina
© Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC)

A formação de um novo ciclone extratropical na Região Sul do país está se intensificando em Santa Catarina, com a chegada de temporais isolados, com raios, rajadas de vento, granizo e alagamentos pontuais nas regiões do litoral sul e na grande Florianópolis. Alerta meteorológico, divulgado pela Defesa Civil do estado prevê que o temporal permaneça entre duas e três horas.

Em nota publicada na última sexta-feira (30), a Defesa Civil de Santa Catarina alertava para a formação de um ciclone extratropical, com chegada prevista entre a segunda (2) e a quarta-feira (4).

“O fenômeno deve se formar próximo à Região Sudeste e trazer mais chuva ao litoral catarinense. A partir da madrugada de terça-feira (3), os temporais tendem a ganhar intensidade, principalmente entre o litoral norte e a grande Florianópolis. Os acumulados elevados aumentam o risco para alagamentos, enxurradas e eventuais deslizamentos”.

A meteorologista Nicolle Reis, da Defesa Civil, disse que “diferentemente do final de semana, quando as instabilidades são passageiras, a chuva deve ocorrer de forma persistente e volumosa nos próximos dias”.

A Defesa Civil informou ainda que da tarde de hoje para a noite, o aquecimento, a umidade e influência de uma área de baixa pressão e de ventos mais intensos em diferentes níveis da atmosfera, voltam a favorecer a formação de temporais isolados. “Apesar da instabilidade do tempo ficar restrita às áreas mais a leste do estado, como o litoral e Vale do Itajaí e os temporais serem mais isolados que no dia anterior, eles ainda podem produzir granizo e intensas rajadas de vento de forma localizada”.

Relacionadas
Verão começa nesta segunda-feira, 21, com previsão de mais chuva em São Paulo
Tempestade faz a décima quarta vítima das chuvas em São Paulo
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Trabalhadores no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Rio entra no nível de Calor 2; temperatura máxima pode ultrapassar 36º
Edição:
Graça Adjuto
Ciclone Santa Catarina Defesa Civil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - Supercopa do Brasil - Final - Flamengo v Corinthians - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - February 1, 2026 Corinthians' Kaio celebrates with teammates after winning the Supercopa do Brasil REUTERS/Adriano Machado
Esportes Corinthians vence Flamengo e é bicampeão da Supercopa Rei
dom, 01/02/2026 - 19:29
Soccer Football - FIFA Women's Champions Cup - Final - Arsenal v Corinthians - Emirates Stadium, London, Britain - February 1, 2026 Arsenal's Kim Little and Arsenal's Leah Williamson lift the trophy with teammates after winning the FIFA Women's Champions Cup REUTERS/Ian Walton TPX IMAGES OF THE DAY
Esportes Arsenal bate Corinthians na prorrogação e fatura Mundial Feminino
dom, 01/02/2026 - 19:03
Carnaval de Rua 2026 - Rio 01/02/2026 - A cantora Ivete Sangalo - Centro - Rua Primeiro de Março SeráQAbre? - Foto: Alex Ferro / Riotur
Cultura Mais de 500 mil foliões acompanham megabloco de Ivete Sangalo
dom, 01/02/2026 - 17:42
Chuva em Santa Catarina
Geral Ciclone extratropical se intensifica em Santa Catarina
dom, 01/02/2026 - 17:19
Mauro Vieira e Marco Rubio têm encontro na Casa Branca, em Washington
Política Chanceleres de Brasil e EUA conversam sobre comércio e segurança
dom, 01/02/2026 - 17:01
01/02/2026 - Centenas de pessoas pedem justiça por cãozinho Orelha em SP. Foto: Letycia Bond/ Agência Brasil
Geral Centenas de pessoas em São Paulo pedem justiça pelo cão Orelha
dom, 01/02/2026 - 16:47
Ver mais seta para baixo