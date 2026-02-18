logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde

Candidatos poderão consultar dados definitivos, após recursos
Luciano Nascimento e Daniella Almeida - Repórteres da Agência Brasil
Publicado em 18/02/2026 - 14:02
São Luís e Brasília
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
© Joel Rodrigues/Agência Brasíli

Os resultados individuais dos candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU 2) serão divulgados na tarde desta quarta-feira (18). Cada candidato poderá acessar, a partir das 16h, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as suas informações sobre os dados definitivos da prova discursiva, da avaliação de títulos, e dos procedimentos de cotas; e resposta dos pedidos de revisão, entre outros.

 As informações também estarão disponíveis nos canais oficiais do CNU 2.

Também serão publicadas no site da FGV as listas completas, no mesmo formato das tabelas já divulgadas anteriormente, agora na versão definitiva pós-recursos. 

Nesta quinta-feira (19), o Diário Oficial da União (DOU) divulgará apenas um extrato com o link para essas listas já publicadas no site da FGV. O DOU não trará as listas completas, apenas o link para acesso a elas.

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) realizará até três convocações para a confirmação de interesse das pessoas candidatas tanto para os cursos ou programas de formação, quanto para a nomeação nos cargos/especialidades para os quais estão classificadas. Quem não confirmar o interesse estará eliminado do cargo/especialidade da convocação.

Os candidatos que tiveram decisão judicial (sub judice) para continuar no concurso estarão em outra lista de classificação final, até o trânsito em julgado da decisão que fundamenta sua participação.

Confira as informações sobre o assunto no Repórter Brasil, da TV Brasil

Próximas divulgações

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) recomenda atenção especial ao período de 20 a 23 de fevereiro, quando serão divulgados os resultados preliminares com a classificação e ocorrerá a primeira convocação para confirmação de interesse. 

Na sexta-feira (20), sai a informação mais aguardada: as listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera e o edital da 1ª convocação para a confirmação de interesse.

A confirmação de interesse é obrigatória para todas os candidatos convocados, independentemente do tipo de vaga ou cargo. Ou seja: vale para cargos com curso de formação e para vagas imediatas.

Na segunda-feira (23), termina o prazo para os candidatos convocados se manifestarem na 1ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. A confirmação deverá ser feita até 23h59, somente pelo site da FGV.

Segunda rodada 

Já na sexta-feira (27), somente no site da FGV, sai a divulgação das listas de convocação para a segunda rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.

A partir dessa divulgação, os candidatos terão o prazo de 28 de fevereiro, a partir das 10h, até as 23h59 do dia 02 de março para se manifestarem na segunda rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. Essa confirmação deve ser feita somente no site da FGV

Terceira rodada

No dia 6 de março serão divulgadas no site da FGV as listas de convocação para a terceira rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.

Os candidatos terão o prazo de 10h do dia 07 de março até 23h59 do dia 09 do mesmo mês para se manifestarem na 3ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. Essa confirmação deverá ser feita somente no site da FGV.

No dia 16 de março sai no Diário Oficial da União e no site da FGV, a divulgação das classificações finais das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas para 32 órgãos. Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e outras 508, de nível intermediário.

As provas foram aplicadas em dois dias — a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro — em centenas de municípios de todo o país.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
MGI chama mais 44 candidatos em lista de espera para curso de formação
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
DPU oficia ministérios para que garantam cotas raciais em concursos
Edição:
Sabrina Craide
CNU 2025 CNU 2 Concurso Nacional Unificado ministério da gestão Multimídia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Ocupação hoteleira no carnaval supera 99% no Rio de Janeiro
qua, 18/02/2026 - 14:27
18.02.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante chegada a Nova Deli. Aeroporto Internacional Indira Gandhi (DEL). Nova Deli — Índia Foto: Ricardo Stuckert / PR
Internacional Lula chega à Índia e primeiro compromisso é cúpula sobre IA
qua, 18/02/2026 - 14:25
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua
qua, 18/02/2026 - 14:05
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Geral CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde
qua, 18/02/2026 - 14:02
Rio de Janeiro (RJ), 18/02/2026 – Bloco Mulheres Rodadas se apresenta no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura RJ: Bloco Mulheres Rodadas volta a discutir violência contra a mulher
qua, 18/02/2026 - 13:48
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Inmet alerta para chuvas fortes no Sudeste e no Paraná
qua, 18/02/2026 - 13:24
Ver mais seta para baixo