Defesa Civil alerta para risco de chuvas fortes em São Paulo

Tempestades devem ocorrer na terça-feira
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/02/2026 - 09:19
São Paulo
São Paulo (SP), 09/12/2025 - Chegada de frente fria causa chuva na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta para risco de chuvas persistentes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, entre segunda-feira (2) e terça-feira (3), em diversas regiões do estado.

As chuvas mais fortes devem ocorrer na terça-feira, concentradas no oeste paulista, próximo à divisa com o estado do Paraná.

Segundo o órgão, os modelos meteorológicos indicam acumulados significativos de chuva, que variam conforme a região:

• Muito alto: Vale do Ribeira e Região de Itapeva;

• Alto: Regiões de Sorocaba e Bauru;

• Médio: Região de Marília, Região Metropolitana da Capital Paulista, Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Regiões de Campinas, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto, Barretos e Franca.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) manterá plantão 24 horas durante o período e o Gabinete de Crise funcionará no formato remoto, com todas as concessionárias mobilizadas, informou a Defesa Civil. Em caso de agravamento da situação, o gabinete passará para a modalidade presencial. 

Recomendações da Defesa Civil

A população deve evitar áreas sujeitas a alagamentos e enxurradas, não atravessar vias inundadas e buscar abrigo em local seguro durante temporais, mantendo distância de árvores, postes e estruturas metálicas. 

Em áreas de encosta, o órgão ressalta que é importante observar sinais de deslizamento, como rachaduras no solo, nas paredes dos imóveis e inclinação de árvores ou postes. 

Em caso de emergência, as pessoas devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

 

Edição:
Valéria Aguiar
Defesa Civil São Paulo Chuva forte Rajadas de Vento queda de granizo
