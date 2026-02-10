logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Deslizamento de terra mata criança de 5 anos em Barra Mansa, no RJ

Cidade foi uma das mais afetadas pelo temporal que atingiu o estado
Alana Gandra - repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/02/2026 - 16:57
Rio de Janeiro
10/02/2026 - Chuvas matam criança em Barra Mansa e provocam choques em Copacabana. Foto: Prefeitura de Barra Mansa/divulgação
© Prefeitura de Barra Mansa/divulgação

Uma menina de 5 anos de idade foi vítima de um deslizamento de terra que ocorreu na noite de segunda-feira (9), na cidade de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, uma das mais afetadas pelo temporal que atingiu o estado. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

A criança foi identificada como Maria Eduarda Reis Norberto. Ela chegou a ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da santa casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira (10).

Outras quatro pessoas precisaram de atendimento médico no município e permanecem em observação, com quadro estável.

No bairro Siderlândia, onde ocorreu o deslizamento, 20 moradores desabrigados foram encaminhados para um abrigo temporário e permanecem acolhidos. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos informou que disponibilizou colchões, kits de cama e apoio às famílias, além de acompanhamento social permanente.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A prefeitura de Barra Mansa afirma que continua trabalhando para minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas. Em apenas cerca de três horas, o município registrou em torno de 72 milímetros de chuva, volume que provocou alagamentos e deslizamentos em diferentes regiões da cidade.

De acordo com balanço da defesa civil municipal, foram registradas 18 ocorrências de deslizamentos, seis desabamentos de imóveis, três desabamentos de muros e quatro quedas de árvores, além de 12 pontos de alagamento severo.

Também houve dois transbordamentos, nos rios Barra Mansa e Bocaina, e o desabamento de uma ponte.

As regiões mais afetadas incluem os bairros Nova Esperança, Boa Sorte, São Luiz, Piteiras, Siderlândia, Jardim América, Saudade, Santa Clara, Goiabal, São Judas, Monte Cristo, Abelhas e o Centro.

Em casos de emergência ou risco iminente, a Defesa Civil orienta que a população deve entrar em contato pelos canais oficiais: telefone 199 ou WhatsApp (24) 98121-3427.

Choques elétricos em Copacabana

No município do Rio de Janeiro, o Plantão de Ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar registrou chamado para socorro a duas pessoas que teriam sofrido choques de uma fiação submersa pelas chuvas, ao encostarem em um poste.

O incidente foi na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com Rua Santa Clara, duas das principais vias do bairro.

O homem, de 32 anos, e a adolescente, de 15 anos, foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana, com ferimentos moderados, segundo relatou o Plantão de Ocorrências dos bombeiros.

Procurada pela Agência Brasil, a concessionária Light esclareceu que sua rede elétrica em Copacabana é subterrânea.

Já a Companhia Municipal de Energia e Iluminação (RioLuz), empresa da prefeitura carioca responsável pelo planejamento, manutenção e modernização da iluminação pública na cidade, respondeu que uma equipe da concessionária SmartLuz “inspecionou o local e constatou que tanto o poste quanto a caixa de passagem de fios instalada na calçada estavam sem anormalidades e não foram a origem do choque”.

Relacionadas
Chuvas em São Paulo
Chuvas: estado de SP tem 45 cidades em atenção para deslizamentos
09/02/2026 - Comitê de Chuvas do Governo do Estado se reúne para avaliar cenário e reforça ações emergenciais em municípios. - Foto: Divulgação/ SEAS
RJ tem 20 cidades com risco alto para inundações ou deslizamentos
São Paulo (SP), 14/01/2026 - Pessoas usam guarda-chuva durante chuva no centro da cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Risco de deslizamento põe 30 cidades paulistas em estado de atenção
Edição:
Vinicius Lisboa
temporal Rio de Janeiro Barra Mansa chuva deslizamento de terra
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
2026.02.10 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - Tesero Cross Country Skiing Stadium - Atleta Brasileiro Manex Silva competindo na prova de Sprint do Cross Country nos Jogos Olímpicos de Inverno Milao-Cortina 2026 Foto: Gabriel Heusi/COB
Esportes Brasil estreia no esqui cross-country, mas não se classifica à final
ter, 10/02/2026 - 17:25
merenda escolar, SEDUC AM
Educação Governo Federal reajusta repasse da merenda escolar em 14,3% para 2026
ter, 10/02/2026 - 17:17
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
Economia Portos brasileiros movimentaram 1,4 bi de toneladas de cargas em 2025
ter, 10/02/2026 - 17:10
10/02/2026 - Chuvas matam criança em Barra Mansa e provocam choques em Copacabana. Foto: Prefeitura de Barra Mansa/divulgação
Geral Deslizamento de terra mata criança de 5 anos em Barra Mansa, no RJ
ter, 10/02/2026 - 16:57
Rio de Janeiro (RJ), 10/02/2026 – O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Luis Antônio Elias durante o lançamento do FINEP Pelo Brasil na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Finep pelo Brasil percorre 100 cidades em apoio à pesquisa e inovação
ter, 10/02/2026 - 16:56
Comida servida em restaurante em Brasília.
Justiça Alelo obtém liminar contra nova regra do vale-alimentação 
ter, 10/02/2026 - 16:56
Ver mais seta para baixo